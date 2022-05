Det blev det ukrainske band Kalush Orchestra, der lørdag aften kunne lade sig kåre til vindere af dette års Eurovision.

Men stod det alene til fagjuryerne i de deltagende lande, havde vinderen været en anden, nemlig Storbritannien.

Det står klart, når man dykker ned i stemmetallene, som natten til søndag er blevet offentliggjort.

Af juryerne i de forskellige lande fik Storbritannien med sangeren Sam Ryder og sangen 'Space Man' 283 point.

Heller ikke på andenpladsen havde man fundet Ukraine. Eller på tredjepladsen.

Juryernes andenplads gik i stedet til Sverige med 258 point, mens Spanien ville indtage tredjepladsen med 231 point.

Ukraine ville – hvis det alene stod til juryerne – altså ende på fjerdepladsen med 192 point.

Det er ifølge DR radiovært, Ole Tøpholm ganske forventeligt, at Ukraine blev dette års vinder, selvom fagjuryen ikke mente, det var sådan det skulle være:

»Der var en massiv forventning om, at de ville vinde, og det viste sig at holde stik. Deres sang gik direkte i maven og var følelsesbetonet. Og musik handler jo netop følelser, det er uanset humør. Derfor fik de også det maksimale ud af seerstemmerne.«

»Ukraines sejr blev sikret 24. februar,« siger Ole Tøpholm med henvisning til, at det var denne dag, Ukraine blev invaderet af Rusland.

Han forklarer, at fagjuryen er sat i verden for at vurdere sangstemmer, musik, show i en samlet pakke og ikke tage hensyn til følelser, politik eller nabolande, ligesom seerne formentlig gør.

»Det er jo ganske normalt at have en fagjury, det ser vi også i andre underholdningsprogrammer, som for eksempel X Factor og Vild med Dans,« siger Tøpholm.

I Eurovision er stemmerne fordelt ligeligt mellem juryerne og seerne. Og ser man på, hvem seerne havde som favorit, er der altså ingen tvivl.

Ukraine fik hele 439 af slagsen – det højeste antal seerstemme i Eurovisionens historie – og det var rigeligt til at gøre landet til en klar vinder.

På andenpladsen havde seerne Moldova. De fik kun 14 point af fagjuryerne – men af seerne fik landet hele 239 point.

»Netop fordi Ukrianes sejr var så massiv, så har fagjuryen ikke så meget indflydelse. Det havde de til gengæld tilbage i 2016, hvor seerne stemte russerne ind som nummer et, mens fagjuryen havde dem et godt stykke nede af listen, og det betød, at de ikke vandt,« siger Ole Tøpholm.

Af stemmeopgørelserne fremgår det også, at Danmark blev nummer 13 i den første semifinale, hvor ti lande gik videre til finalen.

Dermed var vi et godt stykke fra at klare os videre i konkurrencen.

Det er endnu uvist, om det overhovedet bliver muligt at afholde Eurovision i Ukraine til næste år grundet den verserende krig i landet.