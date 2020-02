'Gode nyheder!'

Sådan indleder forsangeren i rockbandet Pretty Maids, Ronnie Atkins, sit Facebookopslag, som han har postet fredag formiddag.

Rocksangeren skriver nemlig, at han er blevet helbredt for lungekræft.

'For et par dage siden fik jeg den fantastiske besked, at der ikke længere er spor af kræft i de scanninger, jeg fik foretaget for nyligt', skriver han i opslaget.

Det var i oktober sidste år, at Ronnie Atkins fortalte, at han led af lungekræft, hvilket han havde haft i knap tre uger.

'Det her har været et chok for mig, min familie og dem tæt på mig, siden det kom totalt uventet uden nogen typiske symptomer og alt skete og udviklede sig bare hurtigt,' skrev forsangeren på Facebook i oktober.

I den forbindelse aflyste Pretty Maids samtlige koncerter frem til januar i år, så Ronnie Atkins kunne få ro til at gennemgå sine behandlinger.

Behandlinger, som nu har virket og helbredt den 55-årige rockmusiker.

Ronnie Atkins understreger selv i sit Facebookopslag, at man aldrig skal sige aldrig, og de næste fem år er afgørende. Men omvendt er det et skridt i den rigtige retning, påpeger han.

Alligevel har sangeren takket ja til lægernes forslag om, at han skal gennem immunterapi det næste år, hvilket skal mindske eventuelle muligheder for et tilbagefald.

Ellers understreger han med to streger, at han har det godt, og at han ser frem til at genvinde sin styrke i fremtiden.

Pretty Maids blev dannet af Ronnie Atkins og Ken Hammer tilbage i 1981.