»Det har krævet en del arbejde at få dem med på hele touren,« lyder det fra 'Vi elsker 90erne', som har fået en vaskeægte boyband-legende med på holdet.

Når festivalen til foråret bliver skudt i gang i Rødovre, vil Blue nemlig gå på scenen.

Blue, bestående af Simon Webbe, Lee Ryan, Duncan James og Antony Costa, hittede stort i starten af 00erne med hits som 'All Rise', 'Too Close' og Elton John-duetten 'Sorry Seems to be the Hardest Word', og har på verdensplan solgt 13 millioner albums og haft 11 top-ti-hits.

»Det er et musikalsk og stilmæssigt scoop, at Blue er blevet en del af vores festlige familie, og bookingen afspejler, at vi i højere grad inddrager 00erne i vores festival,« lyder det fra Riffi Haddaoui, der står bag 'Vi elsker 90'erne'-koncerterne.

»Det har krævet en del arbejde at få dem med på hele touren. Ikke mindst med tanke på, at de spiller udsolgte soloshows i blandt andet England og Australien, men nu er det lykkedes, og jeg glæder mig til sammen med publikum endelig at opleve dem igen i Danmark.«

Foruden Blue er blandt andet Toy-Box, Coolio og Dario G foreløbig offentliggjort til at spille på festivalen, der tager rundt i landet fra maj til august.

I alt vil 25 90'er og 00'er-navne spille.

Billetsalget til alle syv shows er startet og foregår via Ticketmaster.