Natten til tirsdag 8. marts mistede 21-årige Søren Koch fra Tranbjerg livet, da han blev et tilfældigt offer for, hvad politiet vurderer er en bandekonflikt mellem grupperinger fra Rosenhøj og Brabrand i Aarhus.

Efterfølgende indførte Østjyllands Politi visitationszoner to steder i Aarhus Kommune på baggrund af uroen mellem grupperingerne. Men nu bliver disse ophævet.

Visitationszonerne ophører ved midnat – natten til fredag. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vi har været meget synlige i visitationszonerne og visiteret omkring 200 personer og fundet nogle enkelte våben og noget narkotika. Men helt overordnet har der været roligt i området, siden vi oprettede visitationszonerne, og det ser ud til, at det tryk, vi har lagt på banderne har virket. Vi forsætter vores øgede fokus på områderne og bandemiljøet, men vi vurderer, at der ikke længere er behov for visitationszonerne,« siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Siden visitationszonerne blev oprettet har politiet foretaget 193 visitationer og 72 ransagninger af biler i de to områder.



Følgende er blevet beslaglagt i visitationszonerne:

6 knive

4 skudsikre veste

1 machete

1 golfkølle

1 bat

1 peberspray

1 tilspidset skruetrækker

1 totenschlæger

Nogle skarpe patroner

En mindre mængde hash, skunk og kokain

Østjyllands Politi fortsætter med øget synlig tilstedeværelse i de to områder, hvor visitationszonerne har været, og indsatsen mod grupperingerne er fortsat højt prioriteret.



»Vores vurdering er, at der fortsat er en konflikt mellem grupperinger fra Rosenhøj og Brabrand, og derfor holder vi selvfølgelig nøje øje med udviklingen. Vi kigger løbende på, hvilke værktøjer vi kan bruge i indsatsen mod banderne, og det gælder også visitationszonerne, som vi kan indføre igen, hvis det bliver nødvendigt,« siger Klaus Arboe Rasmussen.