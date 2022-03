På baggrund af uro mellem grupperinger med relationer til Rosenhøj og Brabrand indfører Østjyllands Politi nu visitationszoner to steder i Aarhus Kommune.

Drabet på en 21-årig mand og en række fund af skyde- og stikvåben samt flere hændelser den seneste tid med personer, som politiet mener har tilknytning til bandemiljøet, fører nu til oprettelsen af visitationszoner i to afgrænsede områder i Rosenhøj og Brabrand.



»Der er vores vurdering, at den uro, der har ulmet den seneste tid, har udviklet sig til en reel konflikt mellem grupperingerne. Natten til tirsdag blev en 21-årig mand dræbt af skud, da han kom kørende i sin bil i Viby, og det tyder desværre på, at han var et uskyldigt offer, der tilfældigt blev ramt.«

»Derudover har vores betjente ved flere lejligheder fundet våben i Rosenhøj og Brabrand, og der har været flere voldelige hændelser,« siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen og fortsætter:



»Nu indfører vi visitationszoner for at få så mange våben som muligt væk fra gaden. Samtidigt fortsætter vi vores massive indsats mod bandemiljøet. Vi efterforsker alle hændelser i bandemiljøet, vi er ekstra synlige med patruljer i områderne, og vi har en forebyggende indsats, som også er meget vigtig,« siger han.

Visitationszonerne træder i kraft fredag 11. marts kokken 16.00 og varer foreløbigt i knap fire uger til og med torsdag 7. april, men perioden kan forlænges, hvis der er behov og grundlag for det.



I en visitationszone kan politiet stikprøvevis foretage kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere om nogen besidder eller bærer våben.

Visitationszonerne dækker disse to geografiske områder i Aarhus Kommune:

Rosenhøj. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Rosenhøj. Foto: Østjyllands Politi