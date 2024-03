Sydsjællands- og Lolland-falsters Politi har nu anholdt flere personer i sagen, hvor en 55-årig mand sent tirsdag aften mistede livet, da et træ væltede ned over hans bil i Sorø.

Det skriver politiet på X.

Første anholdelse skete klokken 17.12.

Det er endnu uvist, hvor mange der er blevet anholdt.

Et større træ, som var blevet fældet, væltede ned over den 55-åriges bil, netop som den kom kørende ad Parnasvej i Sorø.

'Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har det meste af natten og hele dagen i dag arbejdet på højtryk for at afdække, hvad der sket, og hvem der kan stilles til ansvar,' skriver politiet, og den efterforskning har altså ført til to anholdelser.

Tirsdag aften klokken 22.37 fik politiet en lignende anmeldelse om et fældet træ, der lå hen over Slagstrupvej syd for Havrebjerg ca. 100 meter fra Kalundborgvej. Ingen kom til skade i dette tilfælde.

Poltiet holder pressemøde i sagen klokken 18.30.