Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hells Angels' rockerborg på Svanevej i København har i skrivende stund besøg af politiet, der er i færd med en ransagning.

Ransagningen sker i kølvandet på, at to mænd er blevet anholdt og sigtet for et drabsforsøg på Frederiksberg i juli. Ifølge B.T.s oplysninger er en af de anholdte fuldgyldigt medlem af Hells Angels.

På Twitter oplyser Københavns Politi, at de to mænd på henholdsvis 30 og 36 år er blevet anholdt forskellige steder på Sjælland.

»Begge er rocker-/bandemedlemmer og fremstilles senere i dag i grundlovsforhør med begæring om lukkede døre,« lyder det videre.

Drabsforsøget, som de er mistænkt for, fandt sted 26. juli på Borups Allé på Frederiksberg.

Her blev en 29-årig mand, der er medlem af den forbudte bande Loyal to Familia (LTF) omringet af seks til otte mænd, der overfaldt ham med en kniv.

Flere gange blev han stukket i lår og baller, ligesom han også blev slået i hovedet med et bat, hvilket førte til kraniebrud.

Tre mænd sidder allerede varetægtsfængslet i sagen, som altså har forbindelse med den ransagning, der i øjeblikket finder sted på Svanevej.

Overfor B.T. bekræfter vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, Knud Hvass, at man er til stede på adressen.