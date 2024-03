Torsdag formiddag tager en teenagedreng plads i Retten i Aarhus, når han bliver fremstillet i grundlovsforhør i en sag om røveri og voldtægt begået mod en 32-årig kvinde.

Overfaldet skal ifølge politiet være begået 28. januar på en adresse i Viby. Her arbejdede kvinden som prostitueret.

Først nogle uger senere blev sagen anmeldt til Østjyllands Politi, der indledte den efterforskning, der onsdag førte til anholdelse af den 17-årige.

Det er dog politiets mistanke, at han ikke har handlet alene.

Netop mistanken om mulige medgerningsmænd på fri fod betyder, at politiet for nu ønsker at holde sine kort helt tæt til kroppen.

Derfor vil anklagemyndigheden anmode dommeren om, at dagens grundlovsforhør foregår for lukkede døre, lyder det på X fra politikredsen.

Her konstaterer politiet i samme ombæring, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen.

