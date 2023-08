Mange borgere har onsdag kontaktet Fyns Politis servicecenter, fordi de er blevet ringet op fra et dansk nummer.

I den anden ende af røret fortæller en robotstemme på engelsk, at det er politiet.

Samtidig fortæller robotstemmen, at ens cpr-nummer er i risiko for at blive misbrugt, og man skal betale nogle penge.

Men det skal man naturligvis ikke gøre.

Der er tale om et svindelnummer, som forsøger at franarre personlige oplysninger fra borgerne.

Det advarer Fyns Politi om på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

»Man skal bare lægge på. Det er ikke os der ringer, og man behøver ikke kontakte os.«

»Det skal man kun, hvis man er blevet snydt og for eksempel har overført penge eller udleveret kortoplysninger. Pas på jer selv,« skriver Fyns Politi.