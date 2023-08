I forbindelse med et knivstikkeri i Odder natten til lørdag offentliggør Østjyllands Politi nu navn og foto på to formodede gerningsmænd.

Det drejer sig om den 30-årige Thomas Espensen (til venstre på billedet) og 26-årige Alex Kris Hansen (til højre på billedet).

Thomas Espensen beskrives som dansk af udseende, og han er 134 centimeter høj som følge af dværgvækst.

26-årige Alex Kris Hansen beskrives også som dansk af udseende. Dog er han 176 centimeter høj, spinkel og med halvlangt blond hår.

Knivstikkeriet skete i forbindelse med et slagsmål natten til lørdag på Aabygade i Odder.

En 32-årig mand er i kritisk tilstand, efter han natten til lørdag blev stukket med kniv i Odder.

Offeret i sagen, en 32-årig mand, blev stukket med kniv flere gange i forbindelse med det opståede slagsmål.

Den 32-årige er indlagt på Skejby Sygehus og meldes fortsat i kritisk. Hans familie er underrettet og til stede på sygehuset, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er politiets opfattelse, at der er tale om et internt opgør, som dog ikke vedrører et bandemiljø.

I forbindelse med efterforskningen har Østjyllands Politi gennemført flere anholdelser i sagen, men forventer yderligere anholdelser i sagen i den nærmeste fremtid.

Har man oplysninger, som kan føre til de efterlyste personer, bedes man ringe til politiet på telefonnummer 114.

»Vi søger stadig vidner til nattens overfald, så har du i øvrigt oplysninger omkring knivstikkeriet eller skulle du have optaget billeder på mobiltelefonen af overfaldet, så vil politiet gerne kontaktes på tlf. nr. 114,« lyder det i pressemeddelelsen.

Efterforskningen pågår stadig for afklaring af, hvad der faktuelt er sket på stedet i forbindelse med nattens hændelse, lyder det fra politiet.