En 57-årig mand er endnu engang tiltalt i en stalking-sag så voldsom, at den af flere medier er blevet døbt Danmarks største.

Manden, der er tidligere tv-journalist, har gennem de seneste fire år modtaget en lang række forbud mod at kontakte eller opholde sig i nærheden af sin tidligere hustru og deres fælles børn. Det er sket, efter at han systematisk – og voldsomt – har stalket sin familie, efter parret blev skilt.

Over 30.000 gange har han kontaktet sin familie – og på trods af tre tidligere fængselsstraffe for stalking, har det angiveligt ikke fået ham til at ende deres mareridt.

Han er nemlig endnu engang tiltalt i sagen.

Manden er blandt andet tiltalt for i perioden marts 2021 til slutningen af 2022 at have oprettet og skrevet intet mindre end 697 Facebook-opslag eller kommentarer med et særdeles groft og personligt indhold rettet mod sin ekskone.

Selv erkender manden at have lagt opslagene op, men nægter sig i øvrigt skyldig i at have overtrådt sit tilhold mod kvinden, oplyser mandens forsvarsadvokat, Nikolai Berg.

Antallet af krænkelser fra den nye tiltale er nærmest en fordobling af det forhold, manden sidste efterår blev varetægtsfængslet for. Her lød antallet af opslag eller kommentarer på det sociale medie på 350.

En af de hundredvis kommentarer, manden tidligere har sendt afsted, lyder eksempelvis:

‘Jeg har aldrig nogensinde set så grotesk en psykopat hore og hore og hore og lyve og lyve sine egne børn så fuldstændig i smadder – det er helt uvirkeligt.’

Manden har udover sin angiveligt øgede aktivitet på Facebook både forfulgt, kontaktet og chikaneret sin familie, ligesom han er tiltalt for at have delt en privat video af sin tidligere hustru.

En video, der gengav hendes graviditetsscanning og fulde CPR-nummer.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden efteråret sidste år – og på fredag forventes der at falde dom i sagen i Retten i Aarhus.

Dommen kommer til at være en samlet dom over den nye tiltale samt et tidligere forhold, hvor manden er tiltalt for at være mødt op på sin ekskones adresse.

