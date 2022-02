Som far til en af fire søstre, der i årtier blev groft mishandlet af deres mor, er Michael rystet over en afgørelse fra Odense Kommune, hvori kommunen afviser et erstatningskrav til søstrene.

Den nu 49-årige mor blev i februar 2021 idømt to års fængsel for mishandling, vanrøgt og psykisk vold mod sine fire døtre.

Under retssagen kom det frem, at den voldsomme mishandling begyndte i 1996.

Ifølge Michael, der af hensyn til sin datters anonymitet ikke ønsker at stå frem med efternavn, tog han allerede kontakt til kommunen for mere end 20 år siden.

»Jeg råbte allerede vagt i gevær, da (datterens navn, red.) var tre år, og jeg bad Odense Kommune om at varetage mine børn, fordi det var ved at gå helt galt,« siger faren.

I november rejste advokat Mads Krøyer Pramming på vegne af døtrene et erstatningskrav mod Børn- og Ungeforvaltningen på 300.000 kroner til hver af de fire døtre – i alt 1.200.000 kroner – fordi kommunen ifølge en pressemeddelelse havde »pådraget sig et uomgåeligt og stort ansvar for de nu lægeligt dokumenterede alvorlige og livsvarige skader.«

Blandt andet ved ikke at handle på »flere indberetninger fra dels de biologiske fædre, pigernes mormor, andre familiemedlemmer, venner af hjemmet, pigernes skoler, herunder skoleleder og respektive klasselærere.«

Men ifølge kommunen er der altså ikke grundlag for erstatning.

Efter afvisningen om erstatning til de fire døtre, har Michael snakket med sin datter, som også havde håbet, at forløbet nu kunne afsluttes.

»Pengene er hun ligeglad med, det er princippet i det,« siger han.

Selv beskriver Michael kommunikationen med kommunen som frygtelig. I løbet af årene har han flere gange kontaktet forvaltningen for at sikre børnenes ve og vel, fortæller han.

»Jo mere jeg kæmpede for mine børns ve og vel, jo mere blev jeg forhindret i at se dem, og jo mere blev der taget fra mig.«

Derfor mener han, at det er på tide, at kommunen forholder sig til det ansvar, han mener, den havde for allerede mange år siden.

»Jeg ville da ønske, de havde bidt i det sure æble og lagt sig ned og sagt, at det kunne have været stoppet.«

Han vil ikke komme ind på konkrete episoder i løbet af årene, hvor han flere gange har følt sig mistænkt for at ville tage børnene.

»Der er rigtig mange ting, og der er nogle ting, hvor jeg er rystet over det,« siger han.

Med afgørelsen fra Odense Kommune er sagen ikke slut.

Advokaterne komme til at køre sagen videre, og Michael håber, at kommunen bliver stillet til regnskab, så sagen kan få sit endelige punktum.

»Jeg håber, det kommer til at ske stille og roligt uden for meget palaver. Jeg vil gerne have det afsluttet,« siger han.

Ingen fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har ønsket at stille op til interview om sagen. I stedet udtaler forvaltningens stabschef Lærke Rask i et skriftligt svar til B.T.

»Det er en tragisk sag. Uagtet at vi føler med ofrene, er vurderingen, at Odense Kommune ikke imødekommer erstatningskravet.«