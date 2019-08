En 49-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet og sigtet for at have filmet sin datter blive voldtaget af en 59-årig mand.

Den 49-årige kvinde er den tredje, der er blevet sigtet i sagen om voldtægt af mindreårige, der tog sin begyndelse i sidste uge.

I sidste uge blev den 59-årige mand varetægtsfængslet for overgreb og voldtægt mod en nu 10-årige pige, og dagen efter blev pigens 45-årige mor ligeledes varetægstfængslet.

Det skete ved Retten i Aarhus.

Kvinden på 49 år skulle i 2017 have filmet sin nu 14-årige datter blive voldtaget af den 59-årige mand i perioden fra maj til juli.

Manden har ifølge sigtelsen voldtaget pigen på adresser i Aarhus og Hjørring, mens den 49-årige kvinde filmede det.

Den 59-årige mand skulle blandt andet have tvunget pigen til at udføre oralsex på ham.

Det læste anklager, Jakob Beyer, op i forbindelse med fremstillingen af den 49-årige.

Den 49-årige kvinde erkendte sigtelsen ved grundlovsforhøret, inden dørene blev lukket af hensyn til den videre efterforskning.

Der er nedlagt navneforbud i sagen.

Den 59-årige mand begik selvmord i arresten i Hobro d. 18 august.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

