En 19-årig mand er idømt seks måneders fængsel for at have tilsneget sig samleje med en kvinde. Det blev torsdag afgjort ved Retten i Aarhus.

Den 19-årige var i første omgang tiltalt af anklagemyndigheden for voldtægt efter den nye samtykkelov, men retten mente ikke, at der var tale om voldtægt. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted i januar i et sommerhus i Odder. Her mødtes den 19-årige mand og tre venner med to jævnaldrene kvinder.

Først havde den ene af kvinderne frivilligt sex med den 19-årige, mens den anden kvinde havde frivilligt sex med en kammerat.

Han byttede bevidst seng med sin ven uden at give besked, og han tilkendegav på intet tidspunkt, hvem han var, eller sikrede sig kvindens samtykke, da de lå i sengen. Jesper Rubow, Specialanklager

Senere på aftenen blev det forslået, at de skulle bytte partnere. Men det ville kvinderne ikke.

Efterfølgende byttede mændene alligevel værelser, hvor den ene af kvinder troede, hun havde sex med den samme mand som før, men nu var det i stedet den 19-årige. Hun tog derefter hjem og kontaktede politiet.

»Den forurettede havde kort forinden episoden afvist at have sex med den 19-årige, han byttede bevidst seng med sin ven uden at give besked, og han tilkendegav på intet tidspunkt, hvem han var, eller sikrede sig kvindens samtykke, da de lå i sengen. Derfor lød vores tiltale på voldtægt. Det mente retten dog ikke, han kunne dømmes for, da han manglede fortsæt til voldtægt. Det er nu op til statsadvokaten, hvorvidt sagen skal ankes,« siger specialanklager Jesper Rubow i en pressemeddelse fra Østjyllands Politi.

Den 19-årige mand blev anholdt samme dag, hvor episoden blev anmeldt og senere varetægtsfængslet. Men nu er der faldet dom i sagen.