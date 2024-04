Efter at have været i livsfare og under en uges lægelig behandling for fire knivstik på Rigshospitalet, er en kendt ekskriminel nu frisk nok til at blive fremstillet i grundlovsforhør for drabsforsøg.

Og at han har været alvorligt kvæstet, kunne ses, idet han havde en forbinding på halsen.

Dommeren bemærkede også forbindingen og indskød derfor hurtigt:

»Du må sige til, hvis du bliver dårlig,« mens den sigtede fik et glas vand. Den sigtede meldte sig selv klar til udskrivelse fra hospitalet lørdag aften, hvorefter han blev overført til Vestre Fængsel.

Manden er beskyttet af et navneforbud, men har i de senere år haft en betydelig rolle i den offentlige debat.

Og stod det til den sigtede, skulle grundlovsforhøret køre for åbne døre, hvor han ville afgive forklaring.

»Jeg vil have åbne døre,« lød det kontant fra ham.

Men anklager i sagen anmodede om dørlukning, og det gik dommeren med til med henvisning til politiets efterforskning. Det betød også, at dommeren afviste at ophæve navneforbuddet på trods af pressens protester.

Den ekskriminelle er sigtet for drabsforsøg på en 28-årig mand, efter en episode i netcafeen G4me Time ved Parken i København langfredag. Han nægter sig skyldig.

Mere konkret er han sigtet for at have stukket den 28-årige med en kniv i brystet, der gik igennem lungen.

Den 28-årige mand er ligeledes sigtet og nu varetægtsfængslet i fire uger for drabsforsøg på den ekskriminelle. Det skete ved at have påført den ekskriminelle fire knivstik - tre i maven og et i hoften. Han blev fremstillet fredag og nægter sig også skyldig.

Umiddelbart efter knivopgøret blev begge mænd afleveret foran Rigshospitalet - begge i livsfare - og næste dag fremstillet i grundlovsforhør in absentia – altså uden at kunne være til stede på grund af deres knivlæsioner.

