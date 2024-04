Med tre knivstik i maven og et knivstik ved hoften er en kendt eks-kriminel stadig så svækket, at han ikke selv kan møde op i en retssal.

Det kom fredag eftermiddag frem i Dommervagten i Københavns Byret.

Her blev en 28-årig mand, der ifølge politiets sigtelse for en uge siden forsøgte at dræbe den kendte eks-kriminelle med de fire knivstik, fremstillet i grundlovsforhør.

Han nægtede sig skyldig i den alvorlige sigtelse, hvor offeret ifølge politiet var i livsfare. Men den 28-årige mand ønskede ifølge sin forsvarer ikke at svare på spørgsmål.

Dels fordi hans egentlige forsvarer ikke fredag kunne være til stede, og dels fordi den 28-årige også selv fortsat er helbredsmæssigt svækket fra kniv-opgøret, der fandt sted sidst på aftenen langfredag foran netcafeen G4me Time ved Parken på Østerbro i København.

Den kendte eks-kriminelle, der har været meget omtalt i medierne, nåede ifølge politiet også selv at begå drabsforsøg ved at stikke en kniv i brystet på den 28-årige mand. En sigtelse, som han nægter.

Begge mænd er af retten blevet beskyttet af et navneforbud, der gør det forbudt for B.T. og andre medier offentligt at røbe deres identitet.

Umiddelbart efter knivopgøret for en uge siden blev begge mænd afleveret foran Rigshospitalet, og næste dag fremstillet i grundlovsforhør in absentia - altså uden at kunne være til stede på grund af deres knivlæsioner.

Derfor har de begge været varetægtsfængslet i en sygeseng, men fredag var den 28-årige altså skønnet frisk nok til, at han stærkt haltende og tydelig forpint kunne gå langsomt ind i Dommervagten i byretten i København med en sort kasket i den ene hånd.

Han var ikke i stand til at sætte sig på den normale stol, der af sikkerhedshensyn er fæstnet til gulvet med stolwirer foran dommeren i Dommervagten.

I stedet blev der skaffet en indstillelig kontorstol, som en politikvinde hjalp med at holde fast, indtil den 28-årige mand med besvær kunne sætte sig i en akavet, skrå position på stolen.

Herefter bad specialanklager Søren Harbo fra Københavns Politi om at få retsmødet behandlet for lukkede døre - alså uden at journalister eller andre tilhørere måtte være til stede.

»Sagens to hovedpersoner var på gerningstidspunktet flankeret af adskillige venner eller bekendte. Politiet skal have lejlighed til at tale med dem om begivenhederne, uden at de har hørt om dem gennem medierne fra et offentligt retsmøde,« argumenterede anklageren.

Samtidig lagde Søren Harbo ikke skjul på, at alle vidner endnu ikke var identificeret og afhørt.

På den baggrund besluttede dommeren at lukke dørene, selv om pressen havde protesteret og blandt andet henvist til, at den alvorlige sag havde stor offentlig interesse.

Ikke mindst på grund af identiteten på den ene involverede, hvilket også havde udløst et stort fremmøde af journalister fra en håndfuld medier til det dybest set ret rutinemæssige retsmøde om fortsat varetægtsfængsling.

Som afslutning på det lukkede grundlovsforhør blev den 28-årige mand varetægtsfængslet for yderligere fire uger.

Det er endnu uvist, hvornår den anden sigtede i sagen er frisk nok til at kunne blive stillet fysisk for en dommer.