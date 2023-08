Et voldsomt opbud af politifolk i både civile og uniformerede køretøjer har søndag fra middagstid pakket det eksklusive hotel NH Collection Copenhagen i Strandgade ind.

Flere af betjentene er ifølge B.T.s mand på stedet svært bevæbnede med blandt andet maskinpistoler.

Det femstjernede hotel ligger lige over for Udenrigsministeriet, men hos Københavns Politi ønsker man ikke at oplyse konkret, hvad det store politiopbud skyldes.

»Vi har rigtig mange arrangementer i byen – blandt andet Ironman, Pride og andre arrangementer – og det er derfor, at vi er til stede, som vi er generelt i byen,« lyder det kortfattet fra den centrale vagtleder hos Københavns Politi – Jonathan Wald.

»Vi kan godt bekræfte, at vi er i det pågældende område. Det man kan se – eksempelvis at der er en masse politibiler – det kan jeg selvfølgelig bekræfte, men jeg kan ikke bekræfte specifikt, at det har relation til hotellet,« tilføjer vagtlederen.

Er det foranlediget af eksempelvis et mistænkeligt forhold eller et prominent besøg?

»Det har vi ikke nogen kommentarer til. Vi har faktisk generelt ikke flere kommentarer end det. Helt generelt er vores melding blot, at vi er til stede på grund af arrangementer i dag Og vi er der så længe, som det er nødvendigt.«

Vil det påvirke andre steder end lige omkring hotellet, hvor politiet tydeligvis er til stede?

»Det kan vi heller ikke sige noget om. På nuværende tidspunkt er trafikken ikke påvirket med andet, end at der stadig være gener i forhold til Ironman, hvor der er gader, som er afspærret i forhold til løberuten. Men ikke udover det,« tilføjer vagtlederen hos Københavns Politi.

Det stærkt bevogtede hotel ligger lige over for Udenrigsministeriet, Foto: Anders Malling Beck Vis mere Det stærkt bevogtede hotel ligger lige over for Udenrigsministeriet, Foto: Anders Malling Beck

På det femstjernede hotel oplyser en ansat til B.T., at »der bliver holdt et møde på hotellet.«

Medarbejderen ved angiveligt ikke, hvad det er for et møde.

En anden ansat siger, at flere gæster også har spurgt til, hvorfor der er så meget politi ude foran hotellet.

Samme ansatte gør i den forbindelse opmærksom på, at Udenrigsministeriet ligger på den anden side af vejen, og at det muligvis har noget med det at gøre.