Østjyllands Politi søger vidner i en sag fra søndag 10. april, hvor to drenge på 12 og 13 år blev overfaldet og truet med kniv på nogle boldbaner i Aarhus V.

Særligt to ATV'er er interessante for efterforskningen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted omkring 14.30-15.00 ved fodboldbanerne bag ved Ellehøjskolen på Jernaldervej. Her blev de to drenge slået, sparket og truet med kniv af tre gerningsmænd.

Efter overfaldet anmeldte forældrene til de to børn episoden, og Østjyllands Politi har siden efterforsket sagen for at finde frem til gerningsmændene.

En 15-årig dreng blev få dage efter anholdt og sigtet for at have medvirket til overfaldet, mens en 12-årig dreng, som også mistænkes for at have været en af gerningsmændene, blev afhørt til sagen. Han er dog ikke blevet sigtet, da han er under den kriminelle lavalder.



Politiet har desuden en god formodning om, hvem den tredje gerningsmand er, og arbejder på at finde frem til ham.

Efterforskerne på sagen vil meget gerne høre fra vidner, der kan have set overfaldet. Derudover søger Østjyllands Politi vidner, der har set to ATV’er omkring Ellehøjskolen søndag ved 15-tiden.



Det drejer sig om den gule og den hvide ATV, som ses på billedet, der er taget fra et overvågningskamera.



»Vi har en teori om, at gerningsmændene er kørt til og fra gerningsstedet på ATV’erne, og vi vil rigtig gerne have oplysninger, der kan hjælpe os i den videre efterforskning. Det er et groft overfald, og vi gør alt, hvad vi kan for at få efterforsket sagen til bunds og få klarlagt hele hændelsesforløbet,« siger politikommissær Jens Henrik Jensen fra Lokalpolitiet i Aarhus Vest.

Den sigtede og de forurettede i sagen kender hinanden – men hvad der præcist gik forud for overfaldet er noget af det, som politiet nu efterforsker nærmere.



De sociale myndigheder er også underrettet om sagen.



Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114 eller henvende dig på lokalstationen på Karen Blixens Boulevard i Brabrand.