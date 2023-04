En 32-årig mand skal bag tremmer frem til 11. maj – sigtet for at have bortført og udsat en 13-årig pige for flere overgreb.

Men i grundlovsforhøret, der fandt sted i Retten i Næstved mandag formiddag, stod det klart, at der er mistanke om, at den 32-årige ikke er den eneste i politiets søgelys.

Ifølge B.T.s reporter, der var til stede i retssalen, lagde dommeren i sin beslutning om at varetægtsfængsle manden nemlig vægt på, at der kan være en uidentificeret medgerningsmand på fri fod.

Da den 32-årige afgav forklaring for lukkede døre, vides det ikke, om han selv har peget på, at han ikke har handlet alene.

Foruden den mistanke, lagde dommeren i sin beslutning til grund, at den 13-årige pige blev fundet på mandens bopæl, ligesom hun skulle have givet nogle spontane udtalelser til politiet.

Grundlovsforhøret er overstået og det betyder, at politiet nu skal nå en lang række ting, inden næste retsmøde.

Det gælder blandt andet en søgen efter en eventuel medgerningsmand, en genafhøring af den 32-årige, samt en gennemgang af mobiler, den sigtedes bil og overvågningsmateriale.

Derudover skal de undersøgelser, der er blevet foretaget på Retsmedicinsk Institut af både den 32-årige mand og den 13-årige pige, gennemgås.