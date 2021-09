Tidlig lørdag aften spærrede politiet en stor del af Kongens Have i Odense af. Og årsagen var et knivstik, som havde fundet sted på Enggade, der ligger 500 meter fra Kongens Have.

I forbindelse med knivstikket anholdt politiet en person beskrevet som gerningsmanden.

Nu oplyser vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til B.T., at politiet stadig er i gang med at afhøre den anholdte.

»Vi har en kraftig formodning om, at gerningsmanden skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik for at få ham fængslet for knivstikket. Men den beslutning er i sidste ende op til anklagemyndigheden,« siger Hans Jørgen Larsen.

Efter knivstikket blev offeret hurtigt fragtet til Odense Universitetshospital for at blive behandlet for sine skader. Og vagtchefen kan søndag oplyse, at offeret efter omstændighederne er kommet på fode igen.

»Så vidt jeg er blevet orienteret, så er offeret igen kommet hjem til sig selv,« siger Hans Jørgen Larsen.

Fyns Politi var i forbindelse med knivstikket i lang tid efter episoden, der fandt sted klokken 17:24, til stede i Kongens Have.

For selvom selve episoden udfoldede sig 500 meter derfra, så var det i Kongens Have, politiet fandt gerningsmanden. Og derfor satte det en stor eftersøgning af området i gang.

»Politiet var til stede i lang tid efter episoden, hvor en større eftersøgning af Kongens Have fandt sted, og det var simpelthen for at sikre, at man havde fundet alle eventuelle spor,« siger Hans Jørgen Larsen og fortsætter:

»Men om man fandt noget, holder vi for os selv af hensyn til efterforskningen.«

Tilbage er der nu kun at beslutte, hvad der skal ske med den anholdte.

»De næste to timer kommer til at gå med at beslutte, hvad der herfra skal ske. Hvis ikke gerningsmanden skal fremstilles i grundlovsforhør, så bliver han løsladt igen, inden han har siddet varetægtsfængslet i 24 timer,« afslutter vagtchefen.