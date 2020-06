Mens vold, indbrud og hærværk ligger markant lavere end de forrige tre år, ligger husspektakler over.

Under coronakrisen har politiet landet over rykket ud til færre indbrud, hærværk og voldstilfælde.

Alene anmeldelser om vold er faldet med 31 procent i ugerne fra nedlukning af landet til første fase af genåbningen sammenlignet med de tre foregående år.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Undersøgelsen ser på udviklingen af fem kriminalitetstyper under nedlukningen.

Mens vold, indbrud og hærværk ligger markant lavere end de forrige tre år, ligger husspektakler over.

Der kan være flere forklaringer på faldet i voldsanmeldelser, siger professor ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke.

Hun peger på en norsk undersøgelse, som har påvist, at for hver time udskænkningsstederne sælger alkohol, øges volden med 16 procent.

Det, sammenholdt med den nye viden om faldet i under nedlukningen, bør give anledning til refleksion, hvis man vil forebygge vold fremadrettet, mener hun.

Vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands politi er enig.

- Mængden af alkohol spiller en væsentlig rolle i forhold til vold. Og det er derfor oplagt at kigge på, hvordan udskænkningen kan blive mere ansvarlig.

- Det kunne for eksempel være ved at overveje, hvor længe man udskænker alkohol, og om man udskænker til gæster, der allerede er synligt påvirkede, siger han.

Ud over det markante fald i vold, har der også været et fald på 41 procent i antallet af indbrud i private hjem.

Det skyldes ifølge folkene bag undersøgelsen, at de mange hjemmearbejdende danskere har gjort det vanskeligere at være indbrudstyv i boligområderne.

- I takt med at samfundet nu åbnes op igen, er det oplagt at afskrække tyven ved hjælp af aktiv nabohjælp, så det fortsat ser ud som om, at der er nogen hjemme, siger Christian Østergård.

/ritzau/