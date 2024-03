En 55-årig mand fra det østlige Himmerland er tiltalt for at have stalket en kvinde fra januar til oktober 2022.

I den periode modtog kvinden ikke færre end 334 telefonopkald fra manden.

Det skriver TV 2 Nord.

Den 55-årige er også tiltalt for at have opsøgt kvinden flere gange. Blandt andet ved hendes bopæl og i forbindelse med motionsløb.

I en anden sag om stalking i det nordjyske er den tiltalte en 44-årig kvinde.

Hun har fået tilhold mod at opsøge sin datter, men hun har alligevel gjort det og generet både pigen og dennes far.

Kvinden er også tiltalt for at have hængt plakater op med efterlysninger af datteren.

I august blev hun varetægtsfængslet.

Begge sager skal køre ved Retten i Aalborg.