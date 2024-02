I de sene nattetimer sad en teenagedreng i december 2021 angiveligt og chattede på Instagram. Her skal han have foreslået personen i den anden ende af samtalen at angribe en Prideparade, jøder eller shiamuslimer.

Nogle uger forinden havde han angiveligt vejledt personen om martyrdøden og i øvrigt anbefalet bogen 'The Anarchish Cook'. En bog, der er blevet kaldt »terroristernes yndlingsbog«, og som kan købes på nettet.

Det er i hvert fald, hvad der bliver beskrevet i det anklageskrift, som den i dag 20-årige mand for et par uger siden blev præsenteret for.

Efter justitsministeren havde vendt tommelfingeren op, valgte Statsadvokaten her at tiltale den unge mand for at fremme terror.

Mere konkret er han tiltalt for på Instagram at have delt materiale, der havde til formål at fremme Islamisk Stat.

Han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, Peter Secher, der undrer sig over dele af anklageskriftet.

Skrev om natten

Anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, fremhæver ni forskellige episoder – samtaler – hvor den unge mand ifølge anklagemyndigheden overtrådte terrorlovgivningen.

Alle episoder fandt sted i en periode på godt to måneder ved årsskiftet mellem 2021 og 2022, og fælles for flere af dem er, at samtalerne er foregået om aftenen og om natten.

Eksempelvis skal teenageren en nat i midten af november 2021 have sendt et link til en IS-propagandatekst til en unavngiven person. Samme person modtog ifølge anklageskriftet senere anbefalingen af 'The Anarchist Cookbook', vejledning om martyrdøden, bud på angrebsmål og diverse materiale fra og om Islamisk Stat.

Heriblandt billeder af personer iført Shahada-pandebånd. Et pandebånd med den muslimske trosbekendelse på. I et af tilfældene poserede den fotograferede person foran et IS-flag.

Den muslimske trosbekæmpelse her på et klæde. Arkivfoto. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den muslimske trosbekæmpelse her på et klæde. Arkivfoto. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

27. december 2021 skal den nu tiltalte have sendt en række boganbefalinger til en anden unavngiven person. I hvert fald sendte han ifølge anklageskriftet 11 forsider af bøger, der handlede om fremstilling af våben og sprængstof til personen.

Heriblandt 'The Issue of Beheading', som også bliver sat i forbindelse med Islamisk Stats propagandamaskine.

'Hjælper IS'

I en gruppechat med to unavngivne personer skal den tiltalte i starten af 2022 i en besked have italesat Islamisk Stat, da han skrev:

»Alhamdulillah I help islamic state by spreading their Aqueedah and refuting doubts created by the munafiqeen.«



Groft oversat henviser beskeden til, at pågældende takket være gud hjælper Islamisk Stat med at sprede organisationens overbevisning og tilbagevise tvivlen hos de falske troende.

I en besked sendt ni dage senere til en af personerne fra gruppechatten lyder det ifølge anklageskriftet, at man kun skal lave videoer, hvor man sværger troskab til terrorbevægelsen, en time før et angreb.

Forsvarer undrer sig

Overfor B.T. fastslår forsvarsadvokat Peter Secher, at den unge mand nægter sig skyldig i tiltalen:

»Vi er ikke enige med anklagemyndigheden om meget, men det er jo habituelt.«

»Det mest bemærkelsesværdige ved tiltalen er for mig anklageskriftets punkt om pandebåndsbilledet. Jeg må indrømme, at jeg er professionelt overrasket over, hvor lav baren er for tiltalerejsning.«

Da anklagemyndigheden går efter en straf på fire års fængsel eller mere, er sagen rejst ved et nævningeting.

Den 20-årige har haft mulighed for at fravælge nævninge og i stedet få en dommer og to domsmænd til at tage stilling til hans skyld, men det ønsker man ikke, oplyser Peter Secher.

Dermed bliver det altså et nævningeting ved Retten på Frederiksberg, der til juni skal behandle retssagen.

Fængslet i snart to år

Det er snart to år, siden politiet en aprilmorgen 2020 anholdt den unge mand på en adresse i Valby, og han har siddet fængslet siden.

I forbindelse med sagen har politiet beslaglagt et Shahada-pandebånd og et Islamisk Stat-flag, og i anklageskriftet er der nedlagt påstand om, at begge ting skal konfiskeres.

Derudover har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at den 20-årige skal forbydes at have kontakt til personer, der er dømt for overtrædelse af terrorlovgivningen.

