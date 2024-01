Materiale til fremstilling af våben og sprængstof. Vejledning om martyrdøden. Bud på mulige angrebsmål.

Igen og igen skal en 20-årig mand fra Storkøbenhavn på Instagram have delt terrorrelateret og militant islamistisk materiale med personer i udlandet.

Og derfor er han nu tiltalt for at fremme terror. En sag, der på et endnu ikke bestemt tidspunkt skal køre ved Retten på Frederiksberg.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse, hvori det videre beskrives, hvordan den unge mand skal have sendt links til og billeder af blandt andet propagandamateriale for Islamisk Stat. Materialet skal være blevet delt med i alt fire andre profiler på Instagram.

I alt er der tale om ni forskellige forhold, der skal være blevet begået mellem november 2021 og januar 2022.

»Det er en alvorlig sag, når nogen deler materiale med andre personer, der kan føre til, at terrorangreb bliver begået,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København, og fortsætter:

»Efter anklagemyndighedens opfattelse er det med til at fremme IS’s virksomhed, når militant islamistisk, terrorrelateret materiale og propaganda for IS på den måde udbredes.«

Når der rejses tiltale for terror, skal Justitsministeriet ind over. Formelt hedder det, at ministeriet skal tiltræde anklagemyndighedens indstilling om at rejse tiltale.

Og det har man altså gjort.

Mandag er den unge mand, der har siddet varetægtsfængslet siden april 2022, blev præsenteret for anklageskriftet. Hvordan han forholder sig til tiltalepunkterne, er for nuværende uvist.

Det er endnu heller ikke besluttet, hvornår sagen skal for retten, oplyser Anklagemyndigheden til B.T.

Sikkert er det dog, at sagen er rejst som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Den tiltalte kan dog fravælge nævninge og bede om at komme for en domsmandsret i stedet.

