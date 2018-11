Donald Trumps ven og advokat – den tidligere New York borgmester Rudi Giuliani – er havnet i finansielle problemer.

Det forsøger han i hvert fald at bilde sin ekskone ind i en retssag om hustrubidrag. Det skriver The Daily Beast.

Rudy Giuliani blev verdenskendt som borgmester i New York, da byen blev ramt af flyterror 11. September 2001.

På det seneste har han gjort sig bemærket som advokat for USAs præsident Donald Trump.

Rudy Giuliani poserer med sin ven og klient Donald Trum til et rigmandsgilde i the Trump National Golf Club. Foto: DON EMMERT

Den 74-årige politiker og advokat har tidligere spredt godt om sig med penge, men i forbindelse med en verserende skilsmissesag hævder han, at det er småt med penge for tiden.

I april gik Giuliani og hans tredje kone, Judith Nathan, fra hinanden efter 15 års ægteskab. Giuliani oplyste kort tid efter, at han dater den republikanske fundrasier Jennifer LeBlanc.

Den 74-årige eks-borgmester vurderes at have en formue på omkring 45 millioner dollars. Hans 63-årige eks-kone kræver ifølge Daily Beast 63.000 dollars i ægtefællebidrag. Dertil kommer husleje for seks forskellige boliger samt udgifter til diverse - herunder medlemsgebyr i forskellige rigmandsklubber.

Men Giuliani hævder at han er i finansielle problemer, og emnet blev diskuteret i New Yorks Supreme Court for nyligt.

Charmør. 74-årige Rudy Giuliani er blevet skilt og har kastet sig ud på det vilde datingmarked. Her kysser han en tilfældig kvindes hånd ved et debatarrangement. Foto: Paul J. Richards

Judith Nathans advokat gjorde retten opmærksom på, at Hr. Giuliani har spenderet 900.000 dollars siden parret gik fra hinanden. Blandt andet har han brugt 7.131 dollars på fyldepenne og 12.012 dollars på cigarer.

Det blev også nævnt, at Giuliani tjente omkring 9,5 millioner dollars sidste år, og at han har valgt at arbejde gratis for USA’s præsident.

Giulianis advokat gjorde til gengæld retten opmærksom på, at hans klient allerede har betalt sin ekskone omkring en millioner dollars i hustrubidrag.

Judith Nathans advokat hævder, at de skyhøje pengekrav ikke bunder i jalousi over, at eksmanden har fundet kærligheden påny.

»Min klien er ligeglad med romantiske interesser,« siger advokaten til The Daily Beast.