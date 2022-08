Lyt til artiklen

Fremmødet var mildest talt lunket, da musiker og tidligere 'Vild med dans'-deltager Freja Kirk optrådte på årets Smukfest tidligere på måneden.

Her havde hun fået den tvivlsomme ære at åbne musikprogrammet på andendagen med en koncert på hovedscenen.

Tyve minutter inden koncertstart var pladsen foran Bøgescenen stadig gabende tom. Og det blev ikke mærkbart bedre, da Freja Kirk og hendes band slog den første tone an, i samme øjeblik som himlen åbnede sig over Skanderborg og de 50 publikummer, som havde taget stilling foran scenen.

Mens Ekstra Bladet kaldet det 'en ydmygelse', nøjedes B.T. med at klandre Smukfest for at have valgt en alt for stor scene til stakkels Freja Kirk, som måtte kæmpe for publikums gunst denne torsdag eftermiddag.

Ikke mange var mødt op, da Freja Kirk åbnede Bøgescenen torsdag eftermiddag på årest Smukfest. Foto: Lykke Buhl

'Det regner, hendes musik er ikke kendt nok til at trække et stort Bøgescene-publikum, og selvom de to konferenciers Pelle Peter Jencel og Peter Palshøj fik lokket en del til med gratis drinks, så er det tydeligt, at Smukfest burde have givet hende en mindre scene,' lød det i B.T.s liveblog.

»Jeg begyndte næsten at græde. Det havde hun ikke fortjent med det store show. Der var jo så mange mennesker inden,« siger Freja Kirks hustru, Sus Wilkins, til mandagens forpremieren på Netflix-filmen 'Kærlighed for voksen', hvor Sus Wilkins spiller en af hovedrollerne.

»Det var faktisk en af hendes bedste koncerter, syntes vi begge,« fortsætter hun.

Spørger man Freja Kirk, var der dog intet at græde over.

»Det var fantastisk! Det var fucking godt. Det startede med en haglbyge, men så kom solen frem, og efter tre kvarter kom folk løbende ud fra under træer og markiser. Nogen skal jo tage en for holdet og tage haglbygen, og det blev så mig. Men det var en kæmpe oplevelse.«

Da solen dukkede op, gjorde publikum det samme. Foto: Lykke Buhl

Hun er ikke enig med Ekstra Bladet i, at hun blev 'ydmyget på Smukfest'.

Hun synes tværtimod, at det var smukt at se, hvordan så mange trodsede vejret og mødte op for at nyde koncerten – enten foran scenen eller under træer og udhæng fra madboder rundt omkring.

Freja Kirk deltog sidste år i 'Vild med dans', hvor hun dansede med den professionelle danser Claudia Rex.

Her brugte hun blandt andet sin skærmtid på at sætte fokus på den kønsidentitetskrise, hun havde gennemgået tidligere i livet, men som blussede op igen, da hun blev instrueret i at lave, hvad hun selv kalder 'et pigemove' i forbindelse med programmet.

Siden 'Vild med dans' har hun mærket, at hun har fået en ny og større fanbase, og det hilser hun mere end velkomment.

»Jeg synes, jeg kan mærke, at jeg er kommet bredere ud, og flere kender til mig. Og det er dejligt. Jeg har et budskab, og det er vigtigt, der er en masse, der hører min historie og kan spejle sig i den. Det er vigtigt med forbilleder, så det er jeg virkelig stolt af.«