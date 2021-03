Anklageskriftet i sagen mod Ghislaine Maxwell vokser frem mod retssagen i juli.

To nye forhold blev således tilføjet mandag. Begge omhandler de menneskehandel – sex trafficking – af en bare 14-årig pige. En pige, der angiveligt blev misbrugt af finansmanden gennem tre år.

Det var ifølge anklageskriftet, som New York Times henviser til, Ghislaine Maxwell, der stod for rekrutteringen af teenagepigen.

Det var hende, der i 2001 skulle have lokket den unge pige til at foretage nøgenmassage på rigmanden.

Hvem er Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell blev født 25. december 1961.

Maxwell voksede op i London, hvor hun blev en kendt jetsetter og desuden blev uddannet fra Oxford University.

Maxwell er datter af den afdøde britiske mediemogul Robert. Maxwell har både britisk og amerikansk statsborgerskab.

Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Maxwell har igennem mange år været ven med den britiske prins Andrew. Hun skal have introduceret ham til Jeffrey Epstein, hvorefter de to blev venner.

Maxwell vil i juli 2021 blive fremstillet ved retten i New York, tiltalt for at have assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år.

Maxwell nægter sig skyldig.

Igennem tre år modtog pigen, der er i retsdokumenterne bliver omtalt som 'minor victim-4', angiveligt penge for sit arbejde, mens Ghislaine Maxwell groomede hende.

Den i dag 59-årig brite skulle have spurgt interesseret ind til det påståede offers familie og liv. Forsøgt at få hende til at følge sig tryg.

»Hun forsøgte også at normalisere den upassende og voldelige opførsel ved at diskutere seksuelle emner foran det mindreårige offer og ved at være til stede, når det mindreårige offer var nøgen i massagerummet i Palm Beach-huset,« lyder det i anklageskriftet.

Ved flere lejligheder skulle den fallerede finansmand havde forgrebet sig på pigen. Og når han havde gjort det, skulle Ghislaine Maxwell have stået for at arrangere et nyt møde.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

På et tidspunkt skulle de to have inviteret 'minor victim-4' med på en rejse og lovet at sørge for et pas til hende. Hun afviste tilbuddet.

Desuden skulle Jeffrey Epsteins ansatte – heriblandt Ghislaine Maxwell – have sendt gaver til pigens hjem. Blandt andet lingeri.

I perioden, hvor forholdene udspillede sig, bad makkerparret angiveligt også pigen om at »rekruttere andre unge piger til at levere seksuelle massager«, lyder det i anklageskriftet.

Hun fulgte deres opfordring. Undervejs tog hun »flere kvinder, inklusive flere under 18 år, med til Epsteins hus i det sydlige Florida«.

Det var her, i Jeffrey Epsteins eksklusive Palm Beach-bolig, John Alessi i årevis stod for husholdningen. Foto: Emily Michot Vis mere Det var her, i Jeffrey Epsteins eksklusive Palm Beach-bolig, John Alessi i årevis stod for husholdningen. Foto: Emily Michot

»I disse tilfælde blev både 'minor victim 14' og pigen, hun havde med sig, betalt hundredvis af dollar i kontanter,« står det beskrevet.

På baggrund af vidneudsagnene fra 'minor victim-4' har den føderale anklagemyndighed valgt at tilføje to tiltalepunkter til det i forvejen tunge anklageskrift.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

Et punkt om sex-trafficking. Et punkt om medvirken til sex-trafficking.

Før mandagens tilføjelse indeholdt anklageskriftet seks punkter.

Fire, der tager udgangspunkt i perioden mellem 1994 og til 1997, hvor Ghislaine ifølge anklagemyndigheden hjalp den nu afdøde finansmand Jeffrey Epstein med at begå overgreb mod mindreårige og desuden selv deltog i misbruget.

De sidste to er påstande om, at hun skulle have løjet under ed i 2016.

Alene for de seks forhold risikerer Ghislaine Maxwell, hvis hun findes skyldig, op til 35 års fængsel.

Ghislaine Maxwells hold af advokater har endnu ikke reageret på de nye forhold.

En skitse af Ghislaine Maxwell, da hun i juli blev fremstillet ved retten i New York efter sin anholdelse. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere En skitse af Ghislaine Maxwell, da hun i juli blev fremstillet ved retten i New York efter sin anholdelse. Foto: JANE ROSENBERG

Siden, hun sidste sommer blev anholdt, har hun dog bedyret sin uskyld i alle andre forhold.

I øjeblikket sidder hun varetægtsfængslet frem mod retssagen, som efter planen skal starte 12. juli.

Hendes mangeårige partner, chef, kæreste – eller hvad man nu skal kalde Jeffrey Epstein – vil dog ikke være der til at bevidne retssagen. Eller for den sags skyld selv blive dømt.

I august 2019 blev han fundet død i sin fængselscelle i New York, mens han afventede sin egen sag. Han havde begået selvmord.