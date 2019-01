Den populære tv-vært Peter Ingemann er klar i mælet: Følg stresspanelets anbefaling og luk for skolernes Forældreintra.

»Selvom man kan grine ad det med kontaktbogen, så synes jeg, at det er meget moderne, fordi det giver dit barn noget ansvar. Dit barn får at vide, at det skal notere sine lektier ned i en lektiebog. Så er det barnets ansvar at huske det og ikke forældrenes,« siger Peter Ingemann.

Kommentaren fra Ingemann, der selv er far til to børn på 15 år og 18 år, kommer i kølvandet på regeringens stresspanels første anbefaling ud af 12, der blev præsenteret tirsdag i Politiken.

Stresspanelet, der består af 11 eksperter, som skal finde løsninger på, at flere og flere oplever stress, har konkluderet, at 'meddelelsesforurening' på diverse Forældreintra er en mulig årsag til stress.

Forældreintra er et informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem, som danske folkeskoler anvender. Regeringens stresspanel vil som den første ud af 12 anbefalinger afskaffe skolernes Forældreintra og sætte et loft for antallet af forældrearrangementer. Det skriver Politiken, mandag den 21. januar 2019..

Peter Ingemann mener, at hvis man går tilbage til en mere analog tilgang, som stresspanelet foreslår, vil man måske i virkeligheden også få stærkere børn ud af det.

Værten slår fast, at han ikke er af den overbevisning, at alt var bedre i gamle dage. Men lige i dette tilfælde er der måske noget om snakken.

Et af stresspanelets andre forslag lyder, at forældre maksimalt må tjekke Forældreintra to gange om ugen, og at der kun er to forældrearrangementer om året.

»Jeg er meget imod, at skolen skal til at udstikke retningslinjer og regler. Nu har vi fejlagtigt bedt skolen om at opdrage vores børn, og nu skal de også opdrage os i, hvordan man bruger Forældreintra,« siger værten, der er kendt fra programmer som 'Størst'.

Synes du, man burde afskaffe Forældreintra?

Og måske er der slet ikke behov for så meget forældreinteraktion, som det der udspiller sig på forskellige Forældreintra.

»Vi bruger det og misbruger det. Det vælter ud med information, men jeg tror, det er sjældent, at vi stopper op og tænker: 'Er det her noget, som 28 andre forældre skal tage del i?', siger han og fortsætter:

»Jeg indrømmer gerne, at jeg trods mine snart 46 år er et meget gammeldags menneske. Da jeg gik i skole, havde man en kontaktbog, og det fungerede. Hvis der virkeligt var et problem, snakkede man med lærerne om det eller forældrene. Nu larmer vi med al mulig ligegyldig info.«

Han tror, det i virkeligheden handler om forældrenes egen misforståede godhed eller curling, som i sidste ende gør børnene ansvarsløse.

Derfor opfordrer han forældrene derude til at tænke sig godt om, næste gang de sætter sig ved tasterne.

Der er også flere, som har reageret på forslaget på Twitter.

'Det er useriøst at koble Forældreintra til den alvorlige sygdom, stress er. Forældreintra virker ikke optimalt, det er ingen uenig i. Men løsningen på stigende stress er ikke at lukke Forældreintra og genindføre kontaktbogen,' skriver Liberal Alliances Laura Lindahl.

Også digital trend- og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø blander sig i debatten.

'Seriøst? Hey, det er stressende at køre bil. Kan vi få indført hestevogne igen? Som frygtet tænker stresspanelet bekymrende amish og sætter ikke ind, hvor problemet er. Analog kontaktbog? Hvad med at fikse problemet og lave intra, der gør livet lettere?' skriver hun.