Holger Danske hviler stadig trygt under Kronborg Slot. Og slottet – byens stolte vartegn – knejser som altid ud mod Øresund. Men uroen ulmer i den gamle købstad. På grund af én enkelt mand. Simon Spies.

»Jeg skal ikke sætte mig til dommer over det. Men jeg kunne godt forestille mig, at jo mere hans mørke side bliver omtalt, jo flere vil mene, at den skal væk,« siger hende, der indirekte har tændt op under uroen, Sussie Sheikh.

Som Simon Spies tidligere privatsekretær var det Sussie Sheikh, der med sin podcast om rejsekongen og hans forbrug af meget unge piger for få måneder siden tog hul på et opgør med fortiden. Og vores syn på Simon Spies og hans morgenbolledamer.

»Det var jo luksusprostitution,« fortalte hun dengang til B.T.

Journalist og forfatter Sussie Sheik var sekretær for Spies og fortæller i sin podcast om den tid set med MeToo-briller.

Når Helsingør nu er blevet draget ind i det opgør, skyldes det, at det var her, Simon Spies kom til verden, og her han for 30 år siden fik sin egen plads. Smukt beliggende for enden af byens hovedstrøg.

Nu mener flere byrådsmedlemmer så, at pladsen skal omdøbes.

»Jeg synes, at byrådet må tage stilling til, om vi reelt skal have en plads i Helsingør, som anerkender Simon Spies, når vi har den viden, som vi har i dag,« som DFs Marlene Harpsøe udtrykte det til Avisen Danmark.

En synspunkt, som også andre byrådsmedlemmer bakker op om.

Men nu raser debatten på kommunens Facebook-side og har allerede gravet en grøft mellem fløjene.

‘Lad dog fortiden ligge. Alle konger misbrugte for eksempel deres enevælde og voldtog unge piger m.m. Skal man så omdøbe/slette hele historiefortællingen??’ spørges der i en ene fløj.

‘Simon Spies var en gris, og der er stadig personer i live, som har været udsat for hans overgreb. Det er da helt besynderligt at hylde ham’ skriver en anden.

Et klassisk Simon Spies billede, hvor han gramser på en ung pige.

Sussie Sheikh forstår splittelsen.

»For det handler jo om, hvad man vægter mest: At man har tjent mange penge, eller om man har forgrebet sig på en masse alt for unge piger.«

»En del af historieskrivningen om Simon er jo, at han var mange ting. En fantastisk dygtig forretningsmand, som skaffede danskerne billige rejser og var et skægt, interessant og super begavet indfald,« siger Sussie Sheikh om den ene side af rejsekongen.

»Men han havde også den mørke side, som man ikke talte så meget om i en tid, hvor mænd var mænd og kunne gøre, hvad de ville. Men der var nok ikke mange, der vidste, hvor meget han gjorde, og hvor organiseret hans forbrug af meget unge piger var,« forklarer Sussie Sheikh.

Mener du, at man bør omdøbe Simon Spies Plads i Helsingør?

I sin tid som privatsekretær fik hun indblik i netop det.

»Det var piger ned til 15 år fra ressourcesvage hjem, og de blev betalt for at gå i seng med ham. Men på deres kontrakt stod der, at de var ansat i rejseafdelingen eller som piccoliner.«

»Piger, der kom fra ressourcesvage hjem og mere eller mindre var løbet hjemmefra, og hvis forældre absolut ikke vidste, hvad de lavede.«

»Så pigerne var mega flove, da det for alvor gik op for dem, hvad de lavede,« lyder det fra Sussie Sheikh.

Og det er dem, pigerne, som hun værner om.

»Så fortjener Simon den plads? Jeg vil hellere sige, fortjener alle de piger, der går på den plads og som i dag er voksne, hele tiden at blive mindet om, at de var en del af det?«

»De var jo ofrene, og det var ham, der var overgrebsmanden. Det er mere dét, jeg tænker på.«

Rejsekongen Simon Spies er i årtier blevet hyldet. Men på det seneste har piben fået en anden lyd. Foto: Aage Sørensen Vis mere Rejsekongen Simon Spies er i årtier blevet hyldet. Men på det seneste har piben fået en anden lyd. Foto: Aage Sørensen

»Jeg kendte intet til Simon Spies’ Plads tidligere. Så det er ikke noget, jeg er gået efter. Men i lyset af de ting, der er kommet frem i min podcast og snart også i en kæmpe DR-dokumentar, som omhandler det samme, så kan jeg godt forstå, at spørgsmålet er kommet op.«

Om Helsingør Kommune vælger at omdøbe pladsen, må vise sig. Foreløbig er byrådet på sommerferie og mødes først igen i slutningen af august.

Men til Avisen Danmark har borgmester Benedikte Kiær udtalt, at det er passende at tage en dialog med borgerne om emnet.

»Den plads er jo et skønt sted i Helsingør, og det skal ikke være triste tanker, der fylder ens sind, når man sidder der.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra byrådsmedlem Marlene Harpsøe (DF), men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse