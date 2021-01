Nyhedsvært Gertrud Højlund har mistet troen på, at hun får lov til at opleve at få børn.

Den 40-årige TV 2 News-personlighed er selv fra en søskendeflok på ni børn, men har endnu ikke fået nogen selv.

»Sådan har tingene bare formet sig for mig. Nogle kvinder vælger så at få børn alene, og det har jeg stor forståelse for, men det er ikke noget, jeg personligt har haft lyst til,« siger hun til Billed Bladet og fortsætter:

»Jeg får næppe børn nu. Naturen begynder jo at spænde ben, men jeg ser det ikke som noget stort problem.«

Gertrud Højlund har nemlig en masse dejlige børn omkring sig. Hendes søskende har alle fået børn.

Derfor skal hun heller ikke være nervøs for, at slægten ikke bliver ført videre, uddyber hun.

Tv-værten er datter af forfatter og debattør Niels Højlund, hun er altså på mange måder gået i hans fodspor på nær lige børnene.

Hun siger også til Billed Bladet, at selv hvis hun fik børn, så er ni, som hendes far fik, måske lige i overkanten.