»Jeg tror ikke, at man kan ændre den indstilling med tunge debatter. Jeg tror, at det, der virker, er, at man møder folk og gør den ufarlig.«

Iman Meskini taler om det grønne stykke stof, hun har viklet om hovedet. En hijab.

Den 21-årige nordmand, som de fleste nok bedst kender fra sin rolle som Sana i ungdomsserien SKAM, har valgt at tage et kæmpe skridt ind i tildækningsdebatten.

I den forbindelse har hun blandt andet skrevet en bogen #minhistorieminmening, der netop handler om hijabben.

Iman Meskini far er fra Tunesien og hendes mor er fra Norge. Da hendes mor konverterede til Islam kort efter, hun mødte Iman Meskinis far, er den aktuelle forfatter vokset op i en muslimsk familie.

»Det spørgsmål, jeg får flest gange, er, ‘hvorfor har du den på?’« siger hun, da B.T. besøger hende på People's Press’ kontor i København.

Mange tror, at hun er tvunget til det - og det er faktisk det sidste, hun er, fortæller hun.

»Min hijab er ikke noget, jeg tager på for andre end mig selv. Det er kun noget, jeg gør, fordi jeg selv vil,« siger hun og smiler stort.

Iman Meskini medgiver, at hijabben for nogle en begrænsning, men hun mener ikke, at det har noget med religion at gøre.

Iman Meskini, bedre kendt som Sana fra SKAM, har skrevet bogen #Minhistorieminmening, der handler om muslimske kvinders forhold til deres hijab.

Hun bruger selv Iran som eksempel, hvor kvinder er påbudt at bruge en hijab. Det er helt forkert i Iman Meskinis øjne.

»Tvang er ikke lov i islam,« siger hun og fortsætter:

»Og hvis nogen bliver tvunget til at gå med hijab, så har det ikke noget med islam at gøre. Det handler om tvang - og kun det. Der ligger problemet i de, der tvinger.«

Både i Norge og i Danmark er der tildækningsforbud, som nok bedre er kendt under navnet 'burkaforbud', og selvom Iman Meskini medgiver, at der foregår tvang i nogle tilfælde, så mener hun, at de er så få, at det formentlig ikke løser problemet.

Blå bog Iman Meskini 3. marst 1997 (21 år) Hun medvirkede i ungdomsserien SKAM, der blev sendt på NRK fra september 2015 til juni 2017. I serien spillede hun den muslimske pige Sana Bakkoush. Hendes mor er fra Norge og hendes far er fra Tunnesien. Hun er vokset op i den lille norske by Langus, der ligger tæt på Oslo. Hun er praktiserende muslim og er vokset op i en muslimsk familie, da hendes mor valgte at konvertere til Islam før Iman Meskini blev født.

»Jeg mener ikke, at det var et problem i udgangspunktet. Det bliver til det problem, man gør det til.«

Desuden mener hun heller ikke, at det er den rigtige måde at løse problemet på.

Igen, fremhæver hun, at det hverken handler om religion eller beklædning. Det handler om tvang, og at nogen eksempelvis har et behov for at tvinge kvinder til at gå med burka eller niqab.

Det handler altså ikke om beklædningen. Det handler om, at der er en, der har brug for at tvinge kvinden til noget.

Hvad er SKAM? SKAM er en norsk tv-serie, der er produceret af NRK. Serien består af fire sæsoner og blev sendt første gang den 25. september 2015. Den handler om dagligdagen for en gruppe elever på gymnasiet Hartvig Nissen, der ligger i Oslo. Serien skifter hovedperson i hver sæson. Det betyder, at man ser og oplever livet som ung gymnasieelev fra fire forskellige unges perspektiv. Serien har også været vist på DR. Kilde: www.visitnorway.dk

Men man har set det som nødvendigt, ellers ville man ikke lave et forbud, hvorfor tror du det?

»Jeg tror, det handler om, at man ikke forstår, hvad det er. Og det er okay, at man ikke forstår det, men det er jo typisk os mennesker hellere at tage afstand til det, man ikke ved, hvad er. Så gør man det i stedet for at se på ting med et åbent sind.« forklarer Iman Meskini.

Iman Meskini har været under uddannelse i det norske luftvåben i et år. Her oplevede hun især, at åbenhed kan rykke ved folks opfattelse af og tanker om hijabben og religiøs tildækning.

»‘Jeg var sikker på, at alle muslimske kvinder var tvunget til at gå med hijab', sagde en af dem, jeg boede på værelse med til mig.«

Iman Meskini er også at finde på den danske tv-skærm, da hun 7. januar var hovedpersonen i dokumentaren 'Hvad sker der efter Sana?'

De så Iman Meskini stå op om morgenen og frivilligt tage sin hijab på, selvom der ikke var nogen, der holdt øje med hende. Resultatet var, at det gik op for kvinderne, hun delte værelse med, at det faktisk var et valg, hun helt selv havde taget.

»De kunne se, at jeg var ikke en undertrykt kvinde,« fortæller hun.

Det samme gør hun igennem sin nye bog, hvor hun udgiver flere end 300 svar, hun har fået fra sine næsten 700.000 følgere på det sociale medie Instagram, da hun spurgte dem, om hijabben i deres øjne er en befrielse eller en begrænsning.

‘Hvorfor bærer nogle muslimske kvinder tørklæde? Hvorfor ser folk på tørklædet som undertrykkende? Føles den undertrykkende for dem, der bærer den? Eller måske nærmest befriende?’ er nogle af de spørgsmål, hun stiller.

Vis dette opslag på Instagram This is Faten Mahdi Al- Hussaini! She is one of the toughest women Norway has to offer. She is everything Sana in SKAM represents, and much more! She is fearless, strong, independent, smart and no human can tell Faten what to do. She wears the hijab too, and is the host of two shows on norwegian television @nrk. The one is about the hijab. Why do muslim women wear it? Why do people look at it as oppressive? Is it oppressive to the women who wear it? These are all questions she talks about. This inspired me to ask you guys! For those of you who wear the hijab: why do you wear it? What does it mean to you? For those of you who don't wear the hijab, but are muslims, what is your opinion on the hijab and the girls who wear it? And for those of you who neither wears it or are muslims at all, what is your opinion and your questions about it? I hope to get some answers from you guys because I think this is something that is very interesting to know for all of us! Send me a dm, an email or use the #mystorymyopinion Et opslag delt af Iman Meskini (@imanmeskini) den 15. Nov, 2017 kl. 4.59 PST

Det har hun valgt at gøre, fordi der ifølge hende ikke kun er ét svar på de spørgsmål.

»Det har været vigtigt for mig at vise, at der ikke er et enkelt svar på, hvorfor kvinder vælger at gå med hijab. Der er mange forskellige årsager og meninger om, hvorfor de valgte at tage den på eller tage den af eller slet ikke gå med den,« siger hun.

Ud over sin medvirken i serien SKAM og udgivelsen af den nye bog har Iman Meskini, som før nævnt, også et stort antal følgere på det sociale medie Instagram.

Her kæmper hun også for at normalisere det, der ifølge hende bare er et stykke stof, hun har valgt at tage om hovedet, som et symbol på den religion, hun følger.

Hun håber, at det en dag vil lykkes for hende.

»Vi må en dag komme så langt, at man må forstå, at man er bare et menneske som alle andre - også selvom hun bærer en hijab,« siger hun.