I mandagens udgave af 'Go Aften Live' har værten Simi Jan fået besøg af skuespillerinden Ghita Nørby, der skal fortælle om sin opvækst i Nyhavn.

Men desværre går det ikke helt efter planen for den tidligere krigskorrespondent, der tilsyneladende får den 86-årige skuespillerinde op i det røde felt.

Helt fra start bliver den lange, rosende præsentation af Ghita Nørby og hendes bedrifter taget imod med en rettelse: Det er altså ikke én, men to roser, hun har fået opkaldt efter sig.

Men det går først helt galt i anden halvdel af TV 2-talkshowet, hvor Simi Jan og Ghita Nørby – der har sin afghanske myndehund Aki med – har rykket klapstolene til Det Kongelige Teater, hvor Ghita Nørby som barn kom med sin far.

For åbningsspørgsmålet om, hvorvidt det var nogle eventyrlige besøg, falder ikke i Ghita Nørbys smag. Det var jo bare hverdag for hende, dengang som nu. Og herfra kan Simi Jan dårligt sige noget rigtigt.

Det kulminerer, da 'Go Aften Live'-barselsvikaren lister sig til at spørge, hvad Ghita Nørbys hengemte, mørke side er.

»Det er faktisk umuligt at svare på dit spørgsmål. Fordi det er ikke noget spørgsmål, som et professionelt menneske kan svare på. Det er ganske idiotisk, skal jeg sige dig,« lyder det kontant fra skuespillerinden.

Det tager dog ikke smilet fra Simi Jan, der fortsat forsøger at spørge ind til Ghita Nørbys liv og bedrifter – og samtidig tilsætter en masse grin og komplimenter.

Simi Jan har tidligere været korrespondent i Mellemøst-områderne for TV2, men for tiden er hun vært på 'Go' Aften Live' som barselsvikar for Petra Nagel.

Men lige meget hjælper det.

Ghita Nørby kan ikke abstrahere fra Simi Jans »underlige«, »dumme« og »uforståelige« spørgsmål, om ting som hvad Ghita Nørbys største rolle har været, eller om hun er bange for døden.

»Nu må du altså holde op! Kan du ikke godt vænne dig til, at når du interviewer folk at spørge dig selv indvendigt: 'Hvordan har jeg det egentligt, hvad er det egentligt, jeg gerne vil vide?'. Altså helt seriøst, tænk dig om, lad være med alle de der idiotiske spørgsmål!« raser skuespillerinden.

Til et sidste mislykket forsøg på at høre, hvad fremtiden byder på for Ghita Nørby, lyder svaret tørt, at hun glæder sig til at komme hjem.

Det er ikke første gang, Ghita Nørby får gjort sig bemærket ved at skælde en journalist ud. Det gik ikke mindst Danmark rundt, da Iben Maria Zeuthen stod for skud i Radio24syv-podcasten 'Hele Danmarks Ghita'.

Det hele bliver taget med oprejst pande af den tidligere krigskorrespondent, der lukker det kuldsejlede interview med en stor tak.

»Det har været en fornøjelse, og jeg er meget taknemmelig for, at du havde tid til at tale med mig – selvom jeg stillede nogle dumme spørgsmål,« storgriner Simi Jan til slut, mens Ghita Nørby griner med.

Men på Twitter er det tydeligt at se, at de færreste har taget optrinnet lige så pænt som 'Go Aften Live'-værten selv.

'Så brændte Ghita Nørby lige sammen igen på live tv'.

'Jeg tror, at Simi Jan har interviewet talebanere, der var nemmere at tale med end divaen over alle divaer'.

'Det ødelagde alle mine forestillinger om Ghita Nørby – og det var ikke Simi Jans skyld'.

'Stakkels Simi Jan, hun gjorde sit arbejde, og så skal du ikke sidde og belære en enormt dygtig journalist om, hvad hun skal og ikke skal, føj Ghita!'

Ghita Nørby har senest brugt sine talenter i Adrian Lloyd Hughes-podcasten 'Mors afskedsbrev', hvor hun lægger stemme til tv-værtens afstumpede mor.

Overfor B.T. har Ghita Nørby høfligt afslået at uddybe sin oplevelse med Simi Jan. Heller ikke Simi Jan har ønsket at kommentere interviewet.