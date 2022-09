Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En sæson af 'Fællessang – hver for sig' som aldrig blev lige så god som den første, blev det sidste skub, der fik Mads Steffensen til at takke ja til Podimo og sige op på sin gamle arbejdsplads DR.

Det fortæller den 52-årige podcastvært i Radio4-programmet 'Portrætalbum'.

»Her bestemmer jeg selv, og der er ikke længere nogen, der skal være inde over særlig meget. Nu er der én. Det gør mig glad. Jeg elskede at være på DR, men der er også mange, der skal blive enige,« griner han.

Det havde været en svær beslutning at tage, da Mads Steffensen i december 2020 kunne annoncere, at han efter 17 år stoppede på DR for at fortsætte sin dilemmapodcast på podcasttjenesten Podimo under navnet 'Mads & A-holdet'.

Efter 17 år skiftede Mads Steffensen i 2020 til Podimo, hvor han laver programmet 'Mads og A-holdet'. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Efter 17 år skiftede Mads Steffensen i 2020 til Podimo, hvor han laver programmet 'Mads og A-holdet'. Foto: Tobias Kobborg

På dette tidspunkt var hans P4-program 'Mads og monopolet' landets mest lyttede podcast, men også på tv – i 'Kender du typen', 'Alle mod 1' og 'Fællessang – hver for sig' – var han særdeles populær.

»Det var sindssygt. Jeg var på toppen af min karriere, men jeg tror også, at 'Fællessang' blev en start og en slutning for mig. Jeg var så stolt af det program, og jeg syntes, vi gjorde noget særligt. Så jeg tænkte: 'Hvordan fanden kan vi gøre det igen?' Og jeg syntes jo heller ikke, anden sæson var lige så fed, som den første. Jeg syntes ligesom, at nu var det gjort,« siger han i 'Portrætalbum'.

Mads Steffensen mente efterhånden kun, han lavede gentagelser, fortæller han. 170 afsnit af 'Kender du typen'. Fire sæsoner af 'Alle mod 1'. 18 år med 'Mads og monopolet'.

Han kunne ikke finde ud af, hvor han skulle gå hen herfra. Så da Podimo rakte ud og spurgte, om han ville lave podcasts for dem, var det som om, at det hele gik op i en højere enhed.

På dette tidspunkt var han netop blevet 50, og børnene var ved at flytte hjemmefra, hvilket fik ham og hans kone til at tage deres arbejdsliv op til revision.

»'Skal du ræse rundt og have fire manuskripter liggende på dit skrivebord hver uge?' Næh. Ikke rigtigt. Men jeg siger dig, det var svært (at sige op, red.) Og i månederne efter var det voldsomt – men velovervejet, og jeg har ikke fortrudt det,« siger Mads Steffensen og understreger, at han både elskede og elsker DR.