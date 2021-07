Casper Christensen og Frank Hvam har altid gjort en dyd ud af at balancere på grænsen – og nogle gange overskride den en smule.

De er bevidste om, at de er 'nogle gamle, fordomsfulde, hvide mænd', der uden at blinke har lavet sjov med voldtægt, mentale handicap og alt derimellem, selvom det kan støde folk på manchetterne.

Derfor kunne man måske også tro, at makkerparret er trætte af den såkaldte 'krænkelsesparathed' og fornyede fokus på hensyn og privilegier, som nemt kunne have været en kæp i hjulet på selve konceptet 'Klovn'.

Men sådan forholder det sig ikke hos Casper Christensen, der tværtimod har fået inspiration til at forny serien og få den godt ind i 2021, fortæller han til B.T.

Casper Christensen og Frank Hvam er aktuelle med ottende sæson af 'Klovn'.

TV 2-serien har efterhånden 16 år på bagen, og dermed er karaktererne naturligvis også blevet ældre. Men skal den fiktive Casper stadig rende rundt efter de unge damer i en alder af 52? Og kan Frank blive ved med at være tøffelhelt i sit ægteskab med Mia efter så mange år?

»Det seksuelle fyldte meget for dem tidligere, og det føler vi os ikke interesserede i at lave mere. Og så er der også kommet en ny bølge af unge mennesker, der er woke og ser verden på en anden og klarere måde.«

'Klovn' er kendt for at være tåkrummende. Upassende. For at gå til grænsen – og nogle gange lidt over.

Casper har for eksempel gruppepresset Franks barndomsven Pivert til at tage en overdosis heroin. Frank har skudt sin rengøringskone med et jagtgevær. Og Casper er – foruden endeløs utroskab – sluppet godt af sted med et voldtægtsforsøg på en ung kvinde på Smukfest.

Den var nok ikke gået i dag, erkender Casper Christensen. Og i arbejdet med filmen er både han og Frank Hvam blevet bevidste om, at der er steder, hvor de har 'haft et forkert, forkvaklet og gammeldags syn' på tingene, som han siger.

Men selvom de i dag tager andre hensyn end for 16 år siden, betyder det ikke, at det er blevet sværere at skrive jokes.

»Tværtimod. Vi er blevet nødt til at overveje, om vi bare er nogle gamle, fordomsfulde, hvide mænd, der hænger fast i fortiden og bliver ved med at hive gamle travere frem. Så det har virket som en kæmpe inspiration for os,« siger han og tilføjer:

»Men vi laver jo ikke 'Klovn' for, at det skal være terapi for os. Vi gør det for, at folk skal kunne lide det. Så vi tænker os gerne om og tager ved lære.«

Casper Christensen erkender, at Frank er blevet grovere ved Mia. Men det er kun, fordi hun til gengæld er blevet en stærkere og mere selvstændig karakter, siger han.

Hvilken joke har efter din vurdering været tættest på at gå over stregen?

»Det må være en, jeg ikke har opdaget endnu. Det er jo ikke alt, Frank og jeg forstår endnu. Men jeg kan afsløre, at Sofie Linde er med i sæson ni – og der arbejder vi ude på kanterne,« siger Casper Christensen, der allerede er ved at optage en niende sæson af serien, mens den ottende fortsat ruller over skærmen.

Han bekræfter, at den kommende joke er relateret til den bombe, som tv-værten smed sidste år, da hun på scenen ved 'Zulu Comedy Galla' fortalte, hvordan en 'stor tv-kanon' havde truet med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gav ham et blowjob.

Sofie Linde kickstartede dermed den danske MeToo-bevægelse, og selvom det er et følsomt emne og en alvorlig kamp, så er Casper Christensen tryg ved at behandle den i 'Klovn'.

Sofie Linde på scenen ved 'Zulu Comedy Galla' i 2020.

»Vi har pakket det ind, så det er spiseligt, og det var faktisk spændende at arbejde med. Sofie Linde er virkelig dygtig og fantastisk morsom, og hun har masser af humor og selvironi og går fuldstændigt ublu til det. Og sådan kan det jo også lade sig gøre at rykke ved ting,« siger han.

Nogen vil måske også se det som et lille drys feminisme, at makkerparret Hvam og Christensen for første gang nogensinde deler titlen som manuskriptforfatter med en tredjemand. Eller tredjekvinde, om man vil. Den 31-årige autodidakte Neel Feldstedt.

»Det har fået noget nyt frem, hvor Frank og jeg nok havde siddet lidt fast,« siger Casper Christensen.

Blandt andet mener han, at Frank Hvams 'Klovn'-hustru Mia, spillet af Mia Lyhne, er blevet en stærkere og mere selvstændig og værdig karakter, og at det har givet en god og tiltrængt dynamik i deres ægteskab.