Kort inden hun skal føde sit andet barn, har Amalie Szigethy mistet sin far, Thomas. Han blev 58 år gammel.

Det skriver hendes mor, Lotte Kejser, på Instagram.

B.T. har talt med Lotte Kejser, der bekræfter dødsfaldet, men ikke har noget at sige på nuværende tidspunkt. Heller ikke vedrørende omstændighederne.

Hun siger dog, at det er »surrealistisk og hårdt – især for børnene.«

Amalie Szigethy. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Amalie Szigethy. Foto: Ida Marie Odgaard

Ellers henviser hun i stedet til et opslag Instagram, hun har delt i anledningen af dødsfaldet.

'Kæreste Thomas, du er på den anden side nu', indleder hun.

'Tak for mine børn og din kære og omsorgsfulde måde at være på. Din sjove, kloge og underfundige person gav os noget at tænke på og tænke over'.

Thomas Szigethy, som døde fredag, efterlader sig fire børn og fire børnebørn samt en stor familie og venner, som Lotte Kejser beskriver.

'Du gik ikke på kompromis med noget som helst', skriver hun på Instagram og tilføjer:

'Du levede hårdt, og og du gik bort for tidligt. Men du kendte prisen. Du ringede til mig den 20 august hvert år og ønskede mig tillykke på vores bryllupsdag. Det siger jo alt'.

Amalie Szigethy venter sig i øjeblikket.

Om få uger bliver hun og Mikkel Skelskov forældre til parrets andet barn. I forvejen har de datteren, Josephine, og deres kommende barn bliver også en pige, har Amalie Szigethy tidligere fortalt.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Amalie Szigethy.