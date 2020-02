Det kom bag på de fleste, da Amalie Szigethy i januar lagde et billede ud på Instagram, af hende og ekskæresten Mikkel Skelskov, der var på skiferie sammen.

Og nu lader det til, at temperaturen mellem forældreparret er steget yderligere et par grader.

Fredag aften lagde Amalie Szigethy et billede ud, hvor hun kysser med Mikkel Skelskov, som hun har datteren Josephine med. Det skriver Seoghoer.dk.

Billedet er ledsaget af en emoji med et hjerte og en pil igennem.

I forbindelse med parrets skiferie i januar udtalte Amalie til Realityportalen:

»Man ved jo aldrig, om der er følelser, der blusser op igen. Jeg kan jo ikke sige, at det ikke kommer til at ske. Jeg kan heller ikke sige, at det sker. Som det ser ud nu, er vi gode forældre, der har det godt sammen, og det er jo det vigtigste,« siger hun.

Men meget kunne altså tyde på, at parret stadig har mere end venskabelige følelser for hinanden. Forholdet mellem Amalie og Mikkel Skelskov har dog langt fra altid været rosenrødt.

Efter de blev forældre til Josephine i 2016, kæmpede parret om hende i Statsforvaltningen. Amalie sagde dengang, at hun var bange for Mikkel Skelskov, og at hun derfor kun ville have, han havde samvær med Josephine hos hende.

Amalie i 2016, da hun var højgravid med datteren Josephine Foto: Nils Meilvang Vis mere Amalie i 2016, da hun var højgravid med datteren Josephine Foto: Nils Meilvang

I et blogindlæg beskyldte hun også Mikkel Skelskov for at være kriminel og en stofmisbruger. Anklager, som Mikkel Skelskov på det kraftigste afviste, og som fik ham til at anmelde Amalie til politiet.

Sidenhen begravede parret dog stridsøksen, og i januar, da Amalie blev interviewet på rød løber i forbindelse med uddeling af TV-prisen, sagde hun:

»Vi hygger os og griner, han er en god far og en sød mand. Vi har alle vores fortid, og livet går videre.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Amalie Szigethy til billedet, hun lagde ud i går.