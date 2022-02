Man skal tænke sig godt og grundigt om, når man skal finde sig et nyt logo.

Det må den svenske ishockeyklub Frölunda HC i hvert fald sande, efter de er endt i noget af et stormvejr.

Kritikken er således haglet ned over klubben, fordi flere har ment, at det nye logo til forveksling ligner det nazistiske symbol hagekorset.



Det har derfor fået Frölunda HC til at trække logoet tilbage – også selvom de stiller sig uforstående over for sammenligningen.

Frölunda HC has abandoned their new branding just two days after unveiling it.



The decision was made because the new logo was being associated with symbols from 1930’s Germany, as well accusations of plagiarism. pic.twitter.com/Zl5kQXUoor — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) February 4, 2022

»Vi kunne på ingen måde se, at man kunne få associationer til 30ernes Tyskland. Ingen af os så det,« sagde Frölundas formand, Mats Grauers, på et pressemøde.

Det var tilbage i 2020, at ishockeyklubben meddelte, at det var på tide at skifte det gamle logo ud. Et logo, der forestillede en indianerhøvding.

Men præsentationen af det nye logo faldt bestemt ikke i god jord.

Faktisk var reaktionerne så voldsomme, at klubben har modtaget trusler i form af både telefonopkald, sms'er og mails. Derfor er arbejdet med at finde et nyt logo også blevet sat i bero, oplyser klubben.

»Det gør man ikke mod den organisation, jeg leder. Hav meninger – men overskrid ikke grænsen,« sagde formanden bestemt.