Han har ikke spillet i rødt og hvidt siden VM-finalen i januar 2019.

Men det kan der meget vel blive lavet om på i denne uge. For Casper U. Mortensen er onsdag blevet udtaget som erstatning for Magnus Landin, der er blevet ramt af en blødning i leveren.

Det oplyser DHF i en pressemeddelelse.

»Casper har leveret rigtig godt i Hamburg over en meget lang periode, og han skulle jo have haft chancen under vores kampe i marts, men så blev han desværre ramt af corona,« siger landstræner Nikolaj Jacobsen, hvis mandskab skal i aktion allerede onsdag aften, og fortsætter:

Casper U. Mortensen (tv.) var sidst i aktion for landsholdet under VM i 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Casper U. Mortensen (tv.) var sidst i aktion for landsholdet under VM i 2019. Foto: Henning Bagger

»Han har været væk i en lang periode fra landsholdet, så nu kan han komme tilbage ind på holdet og se tingene an, og så har vi et ekstra kort på venstre fløj.«

Casper U. Mortensen har været igennem to grimme knæskader efter VM-slutrunden i 2019, hvor han var med til at løfte guldtrofæet med det danske landshold.

Det var under den turnering, han blev skadet første gang, og der ventede en operation samt en lang pause.

Han kæmpede sig tilbage, men ni måneder efter han gjorde comeback i håndboldtrøjen, var den gal igen, da han i november 2020 blev knæskadet endnu engang.

Casper U. Mortensen debuterede på det danske landshold tilbage i 2010, og han står noteret for 128 kampe i den røde og hvide trøje.

Foruden VM-guldet i 2019 var han med til at vinde OL-guld i 2016 samt VM-sølv i 2013.

Landsholdet møder Spanien i Royal Arena onsdag aften i EHF Euro Cup.