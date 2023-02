Lyt til artiklen

Ét stormvejr kommer sjældent alene.

Det må den mest magtfulde mand i motorsportens verden indse, efter han de seneste uger har mistet popularitet på grund af flere uheldige bemærkninger.

Nu tager han så konsekvensen og træder et skridt i baggrunden.

Sådan tolker flere medier som Bild og Daily Mail i hvert fald hans brev til alle Formel 1-teamcheferne, mens den officielle melding er en helt anden.

Her skriver Mohammed ben Sulayem, der er præsident for det internationale bilsportsforbund (FIA), at han i 2023 vil være langt mindre involveret i den daglige kontrol af Formel 1.

Det er kun lidt over et år, siden Mohammed ben Sulayem blev præsident for FIA, som har det sportslige ansvar for motorsportens kongeklasse.

»Mit erklærede mål var at være en ikke-udøvende præsident ved at rekruttere et hold af professionelle ledere, hvilket nu stort set er i hus,« lyder det fra præsidenten.

Men timingen vækker opsigt.

For ben Sulayem har i Formel 1s vinterpause været hovedperson i en længere række af kontroversielle sager.

Først blandede han sig, da det kom frem, at Formel 1s kommercielle rettighedshavere, Liberty Media, havde afvist et gigantisk milliardbud fra Saudi-Arabien. Han kaldte prisskiltet for 'oppustet', hvilket ikke faldt i god jord hos Liberty Media, som følte, at præsidenten blandede sig i deres forretningsområde.

Så indførte han et forbud mod, at kørerne udtrykker politiske eller religiøse budskaber, hvilket har ført til højlydt modstand fra blandt andre Lewis Hamilton og Max Verstappen.

Som om det ikke var nok, er der dukket 20 år gamle sexistiske kommentarer fra ben Sulayem op på internettet, hvor han gør det klart, at han 'ikke kan lide kvinder, der tror, de er klogere end mænd.'

Kommentarerne har FIA afvist ved at fastslå, at det slet ikke er præsidentens synspunkt.

Ifølge organisationen vil præsidenten i stedet fokusere endnu mere på det strategiske arbejde omkring Formel 1 samt arbejde med resten af motorsportsverden og mobilitet generelt.