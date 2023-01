Lyt til artiklen

Det er nok de færreste, der ville sige nej, hvis de blev tilbudt 135 milliarder kroner.

Men det har ejeren af Formel 1, Liberty Media, gjort.

Havde de i stedet takket ja, var sporten med Kevin Magnussen, Lewis Hamilton og alle de andre stjerner blevet legetøj for den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman.

Ifølge Bloomberg bød den saudiarabiske fond Public Investment Fund (PIF) sidste år den vanvittige sum for at sikre sig ejerskabet over den verdensomspændende sport.

Saudi-Arabiens statsejede olieselskab Aramco er allerede kæmpe sponsor for Formel 1. Foto: Jerome Miron Vis mere Saudi-Arabiens statsejede olieselskab Aramco er allerede kæmpe sponsor for Formel 1. Foto: Jerome Miron

Men Liberty Media, der selv købte sporten for godt 30 milliarder kroner i 2017, havde ingen interesse i at sælge.

Det har dog ikke afskrækket PIF, der er kontrolleret af den saudiarabiske stat og kronprins Mohammad bin Salman, og som allerede ejer Premier League-klubben Newcastle United.

PIF er ifølge mediet fortsat interesseret.

Det – indtil videre – mislykkedes forsøg på at købe Formel 1 skulle ellers være Saudi Arabiens næste store brik i landets sportswashing-kampagne, der foruden Newcastle allerede tæller udbryderturneringen LIV Golf, Formel 1 grandprixet i landet, store boksekampe og senest fodboldklubben Al-Nassrs kæmpeaftale med Cristiano Ronaldo.

Senioranalytiker ved Play the Game Stanis Elsborg udtalte sig forleden til B.T. om landets brug af sportsbegivenheder i forbindelse med Super Cup-kampen, som Ekstra Bladet blev kritiseret for at streame.

»For Saudi-Arabien er det her en brik i en langsigtet og storstilet strategi, som handler om meget mere end sport eller om at forbedre sit image. Det er en del af deres Vision 2030, som blandt andet handler om at diversificere økonomien, skabe nye diplomatiske forbindelser og netværk.«

»Men det handler selvfølgelig også om at pynte sig med lånte fjer fra sportsverdenen og forsøge at dække over nogle af de meget alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der foregår i landet,« sagde Stanis Elsborg.