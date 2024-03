Den magtfulde rådgiver hos Red Bull, 80-årige Helmut Marko, kan være fortid på Formel 1-holdet.

Og hvis det sker, kan det også betyde et farvel til den tredobbelte verdensmester Max Verstappen.

»Jeg kan ikke fortsætte uden Helmut Marko,« siger Verstappen efter fredagens kvalifikationsløb i Saudi-Arabien til De Telegraaf ifølge VG.

»Uden ham på holdet vil der være et problem, selvfølgelig også for mig selv. Jeg har altid haft stor tillid til Helmut, og det gælder på begge sider. Det, han har opnået med Dietrich (Mateschitz, red.), skal heller ikke glemmes. Det fortjener han stor respekt for. Han er en meget vigtig del af hele holdet,« understregede hollænderen til tyske Sky Sports efter løbet.

De to Red Bull-bosser Helmut Marko (tv.) og Christian Horner (th.). Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere De to Red Bull-bosser Helmut Marko (tv.) og Christian Horner (th.). Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

Det var også hos Sky Sports, at Helmut Marko fredag satte gang i spekulationen om sin mulige afgang.

»Der er så mange rygter. Jeg har ikke rigtig lyst til at sige noget om det. Der florerer så mange spekulationer. Jeg har endnu et møde i morgen, og så må vi se. Men som jeg sagde, skal alt være rigtigt, for at jeg VIL arbejde her,« lød det i den forbindelse.

Ifølge VG er Helmut Marko i øjeblikket ved at blive undersøgt i den omtalte Christian Horner-sag.

Her efterforskes Red Bull-rådgiveren for at have frigivet fortrolige oplysningerne til medierne.

Christian Horner, der er teamchef hos Red Bull, har ifølge en uafhængig undersøgelse haft et upassende forhold til en kvindelig ansat på holdet.

Den sag kan du læse mere om HER.