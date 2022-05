Er der krummer på stuegulvet eller nullermænd under sofaen?

Ja, så kan du i dag blot trykke på en knap, slå benene op i sofaen og tage dig et hvil.

I hvert fald hvis du er en af de cirka 430.000 danske husstande, der har en robotstøvsuger i familien.

Under coronapandemien er der sket en fordobling i antallet af hjem, der har anskaffet sig sådan en. Det skriver ejendomsmæglerkæden Home i en pressemeddelelse.

Har du en robotstøvsuger?

»Vi har generelt spenderet flere penge på hjemmet og haven under corona og lockdown, hvor man ikke kunne rejse og gå ud til fornøjelser, og vi har opholdt os mere i hjemmet,« lyder det fra Henrik Hauthorn Jensen, boligmarkedsanalytiker i Home.

»I den situation har flere nok prioriteret at hygge med familien frem for at bruge tid på støvsugning, og der har været luft i budgettet til at købe ny elektronik.«

Tal fra Danmarks Statistik viser, at otte procent af danske familier i 2019 ejede en robotstøvsuger. I dag er det tal 16 procent.

Også andet elektronik har under coronapandemien vundet frem.

I 2019 kunne man finde en espresso- eller kapselmaskine i 39 procent af de danske hjem. I dag er det 43 procent, der er indehavere af sådan en.