Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt Danmark kommer ind i en økonomisk krise.

Det er nu udelukkende et spørgsmål om, hvor dyb og lang den bliver.

Sådan lyder det i en prognose fra Jyske Bank, som Finans.dk refererer.

»Det er gået stærkt ned ad bakke hen over sommeren. Vi står pludselig i starten af en krise. Det store spørgsmål er nu, hvor dyb og langvarig den bliver,« siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, ifølge Finans.

Han peger på, at renterne stiger kraftigt, at forbruget er ved at bremse op, virksomheder får færre ordre, og finansmarkederne oplever kraftige fald.

Officielt er Danmark ikke i recession.

For at være i recession skal man have minusvækst to kvartaler i træk.

I seneste kvartal voksede dansk økonomi, og derfor skal vi som minimum et stykke ind i 2023, før der officielt kan blive tale om recession.