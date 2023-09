Den svenske møbel- og kødbollegigant IKEA sænker nu priserne.

Det skriver virksomhedens danske afdeling i en pressemeddelelse.

Det rammer over 1.000 forskellige produkter, lyder det.

»De seneste år har været turbulente og betydet, at vi ligesom de fleste andre i detailhandlen har måttet justere vores priser for at følge med de høje stigninger i både råvarepriser og øgede omkostninger på fragt,« siger Mads Kristensen, kommerciel direktør i IKEA Danmark, i pressemeddelelsen.

»Nu har situationen så stabiliseret sig, og vi har fundet optimeringsmuligheder i værdikæden, så vi kan sænke prisen på en lang række produkter til glæde for kunderne.«

Prisnedsættelserne er allerede trådt i kraft 1. september, oplyser virksomheden, og de rammer blandt andet produkter til køkkenet, dagligstuen og soveværelset »inden for populære produktserier som METOD, LACK og KOMPLEMENT«.

Gennemsnitligt er priserne faldet med omkring 11 procent, oplyser de.

Det følger en tendens fra flere danske supermarkeder, der også er begyndt at sænke priserne efter lang tid med himmelflygtende priser.