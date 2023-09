Lagkagehuset har slækket på hygiejnen. Og det er ikke gået ubemærket hen.

På et kontrolbesøg 6. september har Fødevarestyrelsen givet en sur smiley til Lagkagehuset på Teaterstien i Haderslev.

Bageriet har desuden fået to bøder på hver 20.000 kroner.

Den ene bøde er givet for dårlig rengøring, mens den anden er givet for dårlig vedligeholdelse.

Begge dele havde Lagkagehuset i Haderslev fået indskærpelser for på et forudgående kontrolbesøg cirka tre uger forinden.

Forholdene var imidlertid ikke blevet bragt i orden, konstaterede Fødevarestyrelsen på det opfølgende kontrolbesøg.

Blandt andet var der stadig mange små fluer i bageriet, selvom virksomheden havde gjort forskellige tiltag.

En dør ved personaleindgangen til bageriet var heller ikke tilstrækkeligt skadedyrssikret.

Hygiejneforholdene i Lagkagehusets store bageri i Haderslev får hård kritik af Fødevarestyrelsen. Der er for nylig givet en sur smiley. Foto: Google Street View

Desuden vurderede Fødevarestyrelsen, at loftsplader flere steder i bageriet ikke var intakte og rengøringsvenlige.

Snavs og spindelvæv

Ifølge kontrolrapporten var loftet i bageriet stadig snavset ved lyskasser, og et enkelt sted hang der spindelvæv ned over en maskine. Nogle steder var der desuden sorte belægninger i loftet.

Ifølge kontrolrapporten fandt tilsynet sted inden produktionsstart, og personalet oplyste, at bageriet var klar til produktion efter endt rengøring.

Alligevel fandt Fødevarestyrelsen dej- og melrester på et rullebord. Både på kanter og overflader, der kommer i berøring med produkter.

På en opvirker, som er en bagermaskine til rundstykker, blev der fundet en belægning øverst på indersiden. Og på en anden maskine var der også belægninger. Både langs kanter og på sidepaneler og låget.

På stikvogne (også kaldet bakkevogn, red.) med rugbrødsforme blev der fundet »kraftige sorte fastbrændte belægninger«, som Fødevarestyrelsen vurderede er oparbejdet over tid.

Arkivfoto af stikvogne med brød i Lagehuset. Billedet her er taget i bagerkædens centralbageri i Brøndby. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Stikvognene, der skulle bruges til dagens produktion, stod opbevaret utildækket i kælderen, hvor et rør i loftet ikke var intakt, og i det overliggende område var der både snavs, rander og råt træ samt en støvet kompressor, der blæste.

Samtidig lå der snavs og brødkrummer for enden af en rulle med ren plast til stikvognene.

Driftschef: 'Helt uacceptabelt'

B.T. har forsøgt at få Lagkagehuset til at stille op til interview, men har i stedet modtaget en skriftlig kommentar fra Lagkagehusets 'head of operations'. Det der på dansk hedder en driftschef.

Aske Krohn, som driftschefen hedder, bekræfter, at bageriet i Haderslev har fået en sur smiley.

»Det er helt uacceptabelt og stemmer ikke overens med vores krav til rengøring og vedligeholdelse. Vi ser derfor på sagen med største alvor og har allerede fulgt op på Fødevarestyrelsens kommentarer,« udtaler han og fortsætter:

»Vi har indført indskærpelser overfor rengøringen og har sammen med eksperter lavet en plan for at udbedre fejlene, så bageriet igen snart vil få en glad smiley.«