Der var engang, hvor Anne Møller købte, hvad hun havde lyst til, gik i IKEA for hyggens skyld og indimellem gik ned i det lokale havecenter og lod sig lokke til impulskøb.

Det var dengang. Nu er virkeligheden en helt anden.

»Nu er vi virkelig begyndt at tænke over, hvad og hvor meget vi køber. Når jeg handlede før i tiden, handlede jeg efter, hvad jeg havde lyst til. Nu er det efter behov,« siger 50-årige Anne Møller fra Frederikshavn:

»Jeg har altid været relativt prisbevidst, men købt de ting, jeg havde lyst til. Nu er det altså mere med indkøbslisten i hånden og noget med at undgå madspild og spise rester.«

Det er den voldsomme inflation, der har fået Anne og hendes mand til at ændre vaner og spare, hvor de kan.

Og det er der mange danskere, der gør.

59 procent af danskerne har skåret ned på deres forbrug på grund af de voldsomt stigende priser, viser en ny YouGov-undersøgelse.

41 procent forventer at skulle skære yderligere ned.

Anne Møller.

For Anne begyndte de nye vaner allerede at blive en del af livet i foråret.

»Der kunne vi jo mærke, at priserne virkelig begyndte at stige. Jeg ved fandeme ikke, hvad der sker, siden vi skal have coronakrise først og så den her krise lige bagefter. Måske er det moder jord, der brokker sig,« siger Anne Møller.

Hun har ændret vaner på mange måder.

Lyset slukkes konsekvent, tøj hænges til tørre udenfor, hun tager kortere bade, og hun er langt mere kritisk med sine indkøb.

Selv ture ned til gågaden er skrottet, så hun ikke lokkes til impulskøb.

Men ikke alt er sort.

»Vi har været på sommerferie, ude at spise og i biografen, for der er ting, vi ikke vil skære ned på. Vi kan godt lide rødvin, men der er vi gået lidt på kompromis med kvaliteten,« siger Anne Møller, der sågar også ser noget positivt i, at danskerne er begyndt at ændre indkøbsvaner:

»Et eller andet sted er det måske meget godt for vores planet, at vi skruer lidt ned for forbruget?«