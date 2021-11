Fodboldspillere får ofte skudt i skoene, at de er lidt for teatralske, når det kommer til at blive ramt af en tackling under en kamp.

Men det kan man ikke ligefrem beskylde den stjernespilleren Hamdou Elhouni for. For nylig blev han nemlig udsat for en så voldsom tackling, at han endte på hospitalet.

Episoden fandt sted under den afrikanske udgave af Champions League, hvor Al-Ittihad fra Libyen mødte tunesiske ES Tunis.

Her havde sidstnævnte netop bragt sig foran, da Hamdou Elhouni øjnede muligheden for at øge føringen.

Moaz Al-Lafi was clearing the ball, no harm intended. pic.twitter.com/cfRDuRwVxg — African Soccer Updates (@Africansoccerup) October 25, 2021

Så langt kom han dog ikke.

For da han modtog bolden på kanten af feltet, kom Al-Ittihads målmand, Muad Allafi, pludselig flyvende og placerede sin støvle på halsen af Hamdou Elhouni, der fløj i græsset.

Kampens dommer reagerede prompte på d hovedløse aktion og gav målmanden det røde kort på trods af protester, mens Elhouni blev båret ud af banen og bragt til hospitalet.

Efterfølgende delte han så et billede af sig selv, der tydeligt illustrerede hvor voldsom en aktion, det var:

Véritable miraculé, Hamdou #Elhouni a échappé à une mort certaine qu'aurait causés une fracture ou une section du rachis cervical..

Le libyen a été victime d'un des gestes les plus violents qui puissent exister dans le sport en général.



(via Dr Moez Ben Sâad)#MuadEllafi pic.twitter.com/5nPVnaxtXw — walidH (@walidhelali) October 25, 2021

Målmanden Muad Allafi valgte hurtigt også at undskylde på sin Instagram-profil:

'Jeg sværger på gud, at jeg ikke havde til hensigt at såre min ven Hamdou Elhouni. Det hele skete på få sekunder, og min hensigt var at fjerne bolden. Jeg undskylder til min ven Hamdou og alle fans.'

Men den undskyldning forhindrede ikke klubben ES Tunis i at rase over aktionen, der er gået viralt og er blevet delt igen og igen på de sociale meder.

'Videoen af ​​attentatforsøget på Hamdou Elhouni gik verden rundt. Det er ærgerligt, at det giver et dårligt image af afrikansk fodbold. Hamdou Elhouni har det på mirakuløs vis godt', skrev ES Tunis på Twitter efter kampen og tilføjede:

'Hamdou Elhounis skade er heldigvis ikke alvorlig.'