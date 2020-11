Det var en fejl!

Seere på Viasats Ultra HD-kanal fik sig en ekstra oplevelse mandag aften.

Mens alle andre TV-seere måtte 'nøjes' med blot at se et lidt akavet pause-interview med FC Københavns danske landsholdsspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen, fik Ultra HD-seerne lov at overvære, hvad der skete umiddelbart efter interviewet.

Her røg Mathias 'Zanka' nemlig i heftigt mundhuggeri med Viasat-journalist David Kroner. Klippet gik efterfølgende viralt på de sociale medier. SE DET ØVERST I ARTIKLEN

Nu beklager TV3 Sport, at klippet røg ud til Ultra HD-seerne.

»Uenigheden mellem de to var ikke en del af dækningen på TV3 Sport, men på ULTRAHD-kanalen blev det lille efterspil på interviewet ved en fejl altså sendt ud.«

»Det var aldrig meningen, at den sidste del af samtalen mellem Kroner og Zanka skulle have været bragt. Det beklager TV3 Sport,« lyder det på TV3 Sports hjemmeside.

Mediet har nu valgt at frigive klippet, da det alligevel lever på de sociale medier.

»Fordi det ikke giver mening nu at slette det eller ikke at vise det, og så er der i øvrigt ikke mere i det end som så.«

»Det er således ikke udsædvanligt, at bølgerne kan gå lidt højt nogle gange, når pulsen er høj, og der kan diskuteres mellem os og aktørerne. Det tåler vi fint – også i denne situation,« lyder det.