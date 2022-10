Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er et velkendt ansigt i fodboldverdenen. Og ved det kommende VM toner han frem på skærmen hos TV 2.

Det bliver nemlig Troels Bech, der træder ind på holdet, fortæller stationen i en pressemeddelelse.

Noget der sker i kølvandet på, at Bo Henriksen, der ellers skulle være med, har fået trænerjob i FC Zürich.

Underskriften på trænerkontrakten betød nemlig farvel til jobbet som VM-ekspert under slutrunden i Qatar, der begynder i slutningen af november.

»At få Troels Bech ind omkring vores VM-dækning er perfekt. Han er en mand, der kan sin fodbold – både på og uden for banen. Han er samtidig en profil med interessante holdninger og flair for at levere disse med sproglig finesse og akkuratesse,« siger TV 2's fodboldredaktør Carsten Werge.

Troels Bech har stor erfaring som både spiller og træner i flere danske fodboldklubber.

Han har desuden tidligere været sportsdirektør i Brøndby IF, og han spillede stort set hele sin karriere i Silkeborg IF.

Han er langt fra den eneste ekspert, TV 2 bruger under VM, for holdet består desuden af Morten Bruun, Jonas Hebo, Mads Junker, David Nielsen, Peter Graulund, Martin Mikkelsen og Andreas Laudrup.