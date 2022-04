I 2010 blev TV 2s nye satsning Kenneth Perez ansat som vært på TV3+. Jobbet på dansk tv varede ikke længe, men nu er han tilbage.

Sammen med Brian Laudrup er han blevet ansat som ekspert, hvor de skal dække herrelandsholdet i fodbold.

Da han i sin tid blev ansat på TV3+, var det som barselsvikar for Mette Cornelius, der i dag er ansat på Discovery.

For den pensionerede fodboldspiller, var det ikke et ønske at blive længere.

»Det ville ikke rigtig fungere, for det var hver eneste søndag, og jeg skulle flyve frem og tilbage fra Holland. Så skulle jeg jo have flyttet til Danmark, men det havde vi ingen intentioner om,« fortæller Kenneth Perez til B.T.

Selvom 47-årige Kenneth Perez måske ikke er et navn, mange danskere bider mærke i, er han en stjerne i netop Holland, hvor han bor med hustruen, Britt.

Han scorede 123 mål og lagde op til 89 mål i 406 kampe i Holland i 00erne, hvor han spillede i store klubber som AZ Alkmaar, Twente, Ajax Amsterdam og PSV Eindhoven.

Perez slog aldrig for alvor i gennem på landsholdet, hvor han nåede 24 kampe, men på trods af det glæder han sig til at dække de danske drenge.

»Jeg ser frem til at dække et spændende hold med en spændende træner, som er taktisk meget stærk til at skifte systemer,« siger Perez og fortsætter:

»Og nu hvor det er gået så godt for Danmark, så er der jo en eller anden forventning til det her landshold, som bliver sværere at indfri.«

Forventninger er der også til Perez, men efter 11 år på hollandsk tv – og en nylig kontraktforlængelse på tre år - mener han selv, at han har vist, hvad han kan.

Heller ikke kritik på sociale medier er noget, han går op i.

»Det er jo tit fans af en eller anden klub (som kritiserer, red.), og hvis du synes, at klubben ikke præsterer godt, så bliver de sure – og sådan skal det også være. Så jeg ved sgu ikke, om man skal tage imod den kritik,« siger Perez og fortsætter:

»Det handler ikke så meget om, hvem du er, men mere hvad du har sagt om deres klub. Så sådan noget med kritik på sociale medier rører mig sgu ikke.«

Kenneth Perez har sin første opgave på TV 2, når det danske landshold møder Frankrig i Nations League til juni.

Efter Nations League venter VM, og det bliver naturligvis med Kasper Hjulmand som dansk landstræner, spår Perez. Også selv om hans gamle klub Ajax står uden træner til sommer.

»Han virker som en loyal gut, der har et specielt bånd med spillerne. Så jeg tror, at han ville have meget, meget svært ved at efterlade det.«